Preocupación Mundial: el jugador de la Selección argentina que tiene una lesión en la rodilla y será evaluado

En 12 días, Lionel Scaloni deberá presentar oficialmente la lista de 26 jugadores que defenderán el título de la Selección argentina en el Mundial 2026 . Sin embargo, hay un tema que genera incomodidad y enciende cada vez más alarmas en el cuerpo técnico.

Ya de por sí es un hecho que varios futbolistas que tienen su lugar asegurado en la nómina podrían llegar tocados al debut mundialista ante Argelia del 16 de junio. Al momento, los que arrastran problemas físicos son Cristian Romero (lesión en el ligamento colateral de su rodilla derecha), Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (ambos desgarrados), pero en las últimas horas se sumó otro más a la lista.

Hablamos de Nicolas Paz , el talentoso enganche zurdo que la está rompiendo con la camiseta del Como 1907 y es una de las grandes revelaciones de la temporada en la Serie A (12 goles y 7 asistencias en 35 partidos). El ex Real Madrid es número puesto para Scaloni y encendió las alarmas por una lesión que arrastra en su rodilla izquierda.

El jugador de 21 años no estuvo presente en la victoria 1-0 de su equipo ante Parma por la fecha 37 de la liga italiana y se sometió a estudios médicos a raíz del dolor que siente en la zona. En la Albiceleste analizaron los resultados y hay mucha preocupación porque no se sabe con exactitud cómo se encuentra físicamente.

El problema se agranda por las urgencias del conjunto italiano, que se jugará la clasificación a la próxima Champions League en la última jornada ante Cremonese y pretenden contar con Paz pese a no estar al 100%.

En medio de este panorama, en Argentina no se quedaron de brazos cruzados y tomaron una decisión: un médico de la Selección viajará en los próximos días para visitar a la figura del Como con la idea de tener un diagnóstico más claro de su lesión más allá de que no se trate de algo grave. Todo esto, mientras Scaloni define a los 26 citados.