El mensaje de Scaloni antes del Mundial: la ilusión por la cuarta y el futuro de Messi

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 , la Selección argentina ya vive la cuenta regresiva rumbo a la gran cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Después de la histórica consagración en Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título y convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962.

La expectativa en torno al seleccionado argentino es enorme. No solo por el nivel competitivo que mostró en los últimos años, sino también por la presencia de Lionel Messi, quien –por lógica- disputaría su última Copa del Mundo. Mientras tanto, el cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en Norteamérica.

En ese contexto, Scaloni brindó una extensa entrevista a Conmebol en la que habló sobre las posibilidades de conseguir la cuarta estrella, el impacto de Messi en el fútbol mundial, la mentalidad de sus jugadores y la manera en la que intenta manejar la presión dentro del plantel campeón del mundo.

El entrenador argentino dejó en claro que la ilusión por volver a levantar la Copa del Mundo está intacta, aunque también remarcó la enorme dificultad que implica repetir una conquista de ese nivel. “El Mundial es algo muy difícil. Para mí el componente de ganar un Mundial es que se junten un montón de cosas, no sólo jugar bien. Es muy difícil, vamos a intentarlo como siempre”, expresó Scaloni.

Además, destacó la mentalidad competitiva con la que Argentina afronta cada torneo importante. “Argentina cada vez que va a un Mundial intenta llegar a lo máximo. Es verdad que es muy difícil, pero no imposible”, agregó.

Las palabras del técnico reflejan la postura que caracterizó a este ciclo desde sus comienzos: mesura, realismo y convicción. A diferencia de otros procesos, Scaloni siempre evitó las declaraciones grandilocuentes y prefirió mantener un perfil bajo incluso después de haber conquistado la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

El DT también habló sobre la manera en la que intenta liberar a sus futbolistas de la presión que implica representar a la Selección argentina en un torneo tan exigente. “Con el tiempo entendí que es inútil pensar en qué va a pasar si perdés, porque eso te quita energía para lo que estás haciendo en el momento”, explicó.

Y agregó: “Lo básico es decirles: ‘Pase lo que pase, al otro día te tenés que levantar, entrenar e ir a jugar igual. No te cambia la vida ganar, perder o empatar’”.

El futuro de Messi y la emoción de verlo jugar

Uno de los temas inevitables de la entrevista fue Lionel Messi y la posibilidad de que el Mundial 2026 sea la última Copa del Mundo de su carrera. Lejos de enfocarse en una despedida, Scaloni aseguró que prefiere disfrutar el presente y evitar cualquier tipo de nostalgia anticipada. “Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no, a mí no me gusta la añoranza ni pensar en qué va a pasar, yo prefiero disfrutar el momento”, afirmó.

El entrenador también remarcó que la admiración por Messi trasciende completamente las fronteras argentinas. “Creo que todo el mundo quiere verlo jugar, no solo los argentinos”, sostuvo.

Scaloni y su charla con Messi. Foto: Captura Scaloni se refirió a la posibilidad de que sea el último Mundial de Leo Messi.

En una de las reflexiones más emotivas de la charla, Scaloni comparó la situación con lo que ocurrió tras el retiro de Diego Maradona. “A mí me gusta pensar que va a seguir jugando, porque si no te ponés triste, como pasó con Diego”, expresó. “Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol y pensar que no van a jugar más en algún momento no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”, completó.

Cómo trabaja el cuerpo técnico de la Selección

Scaloni también explicó detalles del funcionamiento interno del cuerpo técnico y reveló cómo manejan la enorme cantidad de información que analizan antes de cada partido. “Bueno, no dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos en lo que le decimos a los jugadores”, contó.

Según explicó, el objetivo es evitar sobrecargar mentalmente al futbolista. “No le pasamos toda la información que realmente tenemos. Creemos que si le pasamos todo lo que sabemos tendemos a bloquearlo”, señaló.

El entrenador consideró que una de las claves está en transmitir únicamente los conceptos más importantes para cada encuentro. “Tenés que elegir lo que es importante, lo que creés que es importante”, remarcó.

Además, destacó la ventaja que representa haber sido futbolistas profesionales antes de convertirse en entrenadores. “Sabemos lo que ellos necesitan, respiramos fútbol todos y estamos mucho en contacto con ellos”, explicó.