Atento, Scaloni: se conoció el parte médico de Nahuel Molina tras su lesión en el Atlético de Madrid, ¿llega al Mundial?

A 33 días del comienzo del Mundial 2026 , los jugadores de todas las selecciones atraviesan sus últimos partidos en una exigente temporada europea y cada compromiso que disputan pone en riesgo su situación física de cara al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Eso siempre enciende las alarmas en las selecciones y ahora quien puso en alerta a Lionel Scaloni y todo el CT de la Selección argentina fue Nahuel Molina . El lateral derecho titular del equipo campeón del mundo sufrió una lesión muscular el pasado sábado en la derrota del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo y y se perderá lo que queda de la temporada con el elenco español, pero llegará en condiciones óptimas para la Copa del Mundo.

Nahuel Molina sufrió una lesión muscular durante el partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo.

La exigente temporada empieza a pasarle factura al equipo de Diego Simeone, que viene de quedarse a las puertas de disputar la final de la Champions League. En ese contexto, Julián Álvarez arrastra algunas molestias físicas y ni siquiera estuvo presente en la derrota frente al Celta, mientras que Nico González continúa transitando la recuperación de su lesión. Ahora, además, el conjunto madrileño sumó otra preocupación importante en defensa.

Nahuel Molina sufrió una lesión muscular en su muslo izquierdo, pero llegará en óptimas condiciones al Mundial

Durante el encuentro del último sábado, Molina ingresó en el segundo tiempo y disputó poco más de media hora en cancha. Sin embargo, tras finalizar el compromiso comenzó a sentir una molestia muscular que encendió rápidamente las alarmas dentro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

Por ese motivo, el departamento médico decidió realizarle estudios para conocer el alcance exacto de la dolencia. Finalmente, los análisis confirmaron que el futbolista sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, una noticia que complica todavía más el panorama físico del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2053760627475112023&partner=&hide_thread=false Giménez sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho. Molina sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Ambos sufrieron sendas lesiones en el encuentro ante el Celta.



https://t.co/sBjj4RH66B pic.twitter.com/BwRuqVKlmu — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026

Cómo será la recuperación de Molina

La recuperación de Nahuel Molina ya comenzó y en Atlético de Madrid manejan tiempos relativamente optimistas. El lateral derecho campeón del mundo estará ausente en los tres partidos que le restan al equipo de Diego Simeone en La Liga y recién volvería a sumar minutos en los amistosos previos al Mundial 2026 con la Selección argentina.

Desde el predio de Ezeiza seguirán de cerca la evolución física del defensor, ya que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni lo considera una pieza importante dentro de la estructura del seleccionado argentino. La prioridad será evitar cualquier riesgo de recaída en la antesala de la Copa del Mundo.

nahuel molina1 Nahuel Molina llegará en óptimas condiciones al Mundial. Instagram @nahuelmolina35

En principio, Molina tendrá aproximadamente 20 días de recuperación por la lesión muscular en el muslo izquierdo. Si los plazos se cumplen, llegaría en condiciones al debut mundialista, aunque probablemente con falta de ritmo futbolístico por la inactividad acumulada en el cierre de la temporada europea.