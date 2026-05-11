Las 7 sorpresas totales de la prelista de la Selección argentina para el Mundial: hay 3 de Boca y 1 de River

En la antesala del Mundial 2026 , Lionel Scaloni volvió a patear el tablero y oficializó la pre lista de la Selección argentina con una nómina de jugadores que generaron sorpresa y que asoman con fuerza para ganarse un lugar en la lista definitiva.

La nómina de 55 jugadores, que servirá de base para el recorte final, destaca por una profunda renovación y la inclusión de futbolistas que atraviesan un presente inmejorable tanto en la Liga Profesional como en las ligas europeas.

Bajo los tres palos, la gran novedades es la inesperada presencia del juvenil Santiago Beltrán , de gran presente futbolístico en River. El joven de 21 años viene siendo la figura del equipo de Coudet (fue el héroe en la clasificación agónica frente a San Lorenzo en los octavos del Apertura) y gracias a su buen momento, Scaloni decidió meterlo en la lista.

Santiago Beltrán, de gran presente en River, fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista.

La defensa presenta nombres que marcan el recambio generacional que atraviesa el seleccionado argentino. Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe), ambos titulares en sus respectivos equipos y de gran proyección, aparecen junto a Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), un lateral con gran recorrido en el fútbol europeo. La intención de Scaloni parece clara: ampliar el abanico de opciones en la última línea con perfiles polifuncionales.

En el mediocampo, el despliegue y la marca más el recambio debido al gran presente de dos futbolistas de Boca asoman en la convocatoria: Milton Delgado y Tomás Aranda. El mediocampista subcampeón del mundo con la Sub 20 es uno de los pilares del equipo de Úbeda y su gran presente le valió para ganarse un lugar en la prelista.

Milton Delgado Milton Degado, la dupla de Paredes en el mediocampo de Boca, buscará hacerlo en la Selección argentina. @BocaJuniors

Por su parte, Aranda se convirtió en una de las figuras del Xeneize junto a Leandro Paredes. Su ingreso en el once titular le dio juego, versatilidad y mucha verticalidad al cuadro de la Ribera, que hoy tiene a dos de sus jugadores surgidos en las Inferiores con posibilidades de ir al Mundial 2026.

tomás aranda El juvenil de Boca atraviesa un gran presente y se ganó un lugar en la prelista de la Selección argentina. Instagram @tomas_aranda7

Por último, en la delantera, la necesidad de variantes ofensivas le abrió la puerta a un nombres que viene pidiendo pista a fuerza de goles: Mateo Pellegrino (Parma Calcio). El atacante representa el perfil de “nueve” moderno que el cuerpo técnico busca para complementar el esquema habitual y asegurar el poder de fuego ante cualquier eventualidad.

Con esta prelista, Scaloni envía un mensaje de competitividad absoluta: el proceso de selección sigue abierto y el rendimiento actual será la única llave para formar parte de la delegación final que buscará defender la corona mundial.

Las 7 sorpresas totales en la prelista de la Selección argentina