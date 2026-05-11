La táctica de Beltrán a lo Dibu Martínez que ayudó a River a ganarle por penales a San Lorenzo

En un partidazo de loco, River eliminó a San Lorenzo por penales y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura . Tras empatar 2-2 en los 120 minutos, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos y logró meterse en la siguiente ronda gracias a una persona: Santiago Beltrán .

El joven de 22 años se visitó de héroe en el momento más importante de la noche. Cuando el Ciclón tenía dos match point para ganar el compromiso, le contuvo el penal a Gregorio Rodríguez y molestó un poco a Nacho Perruzzi, quien envió su disparo a las nubes. Finalmente, el arquero que está en la órbita de la Selección argentina para el Mundial 2026 le contuvo al remate a De Ritis y clasificó al Millonario a los cuartos.

Beltrán ya venía de atajar un penal ante Bragantino en Brasil y sabía que podía hacer lo propio en la tanda ante el conjunto azulgrana. A pesar de que no pudo contener los primeros tres remates, logró atajarle el cuarto a Rodríguez y luego del gol de Montiel, se puso en modo Dibu Martínez y le empezó a hablar a Nacho Perruzzi, a quien conoce de haberse enfrentado en Inferiores. “¡Nacho, Nacho!”, le decía, mirándolo con una sonrisa. El objetivo era ponerlo nervioso, y así lo hizo: el joven volante tiró su penal muy por arriba.

Pero eso no quedó ahí, tras el gol de Freitas que puso el 4-3, el joven de 22 años le habló un poco a De Ritis, manoteó el tiro cruzado y con un poco de ayuda del palo, logró desatar el delirio en el Monumental, convertirse en el héroe de la noche y ser ovacionado por los hinchas.

La táctica de Santiago Beltrán a lo Dibu Martínez que ayudó a River a ganarle por penales a San Lorenzo X @TNTSports

La palabra de Beltrán tras la clasificación a cuartos

“Con Marcelo (Barovero), Ezequiel (Centurión) y Franco (Armani) estudiamos los penales, sabíamos que era una situación que se podía dar por el formato del torneo”, reveló el arquero sobre los penales.

“¿El festejo alocado del final? Perdí un poco la cordura que suelo tener, pero la situación lo ameritaba, tenía muchas sensaciones dentro. Le agradezco a la gente porque nos acompañó hasta el final, no le podíamos fallar. Empujamos hasta el final, sabíamos que se iba a abrir, ellos con la expulsión se supieron meter atrás. Se hizo un poco cuesta arriba, era aguantar y saber que no les íbamos a fallar a los hinchas”, cerró.