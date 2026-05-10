El llamativo enojo de Juanfer Quintero con Acuña en la previa del alargue entre River y San Lorenzo

Tras finalizar el tiempo reglamentario, Juanfer Quintero y Marcos Acuña tuvieron un fuerte cruce que fue captado por la televisión.

River Plate y San Lorenzo jugaron un clásico muy intenso este domingo por la noche en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura. Con un hombre menos desde el minuto 30, los de Boedo ganaban con un gol de Rodrigo Auzmendi a los 37', pero Marcos Acuña forzó el alargue con su tanto a los 55'.

Para marcar la igualdad transitoria, el Huevo interceptó un gran centro de Juan Fernando Quintero, quien ingresó en el segundo tiempo, en lo que fue una gran sociedad entre dos de los mejores jugadores del plantel. Sin embargo su buen entendimiento dentro de la cancha no evitó que luego tuvieran un tenso cruce.

El enojo de Juanfer Quintero con Marcos Acuña en pleno partido El enojo de Juanfer Quintero con Marcos Acuña en pleno partido ESPN Tras finalizar los 90 minutos reglamentarios, en la previa del tiempo extra, el colombiano fue a hablar con el árbitro para reclamarle que había adicionado pocos minutos. Pero inmediatamente se volvió de cara al campeón del mundo y, enojado, comenzó a gritarle: "¿Qué querés que le diga? ¡Le estoy hablando! ¿Qué querés que le diga...?".