Paredes, desatado en la eliminación de Boca: se peleó con 4 rivales e ¡insultó a Milton Giménez!

Sobre el final del partido, con Boca 1-0 abajo en el marcador, Leandro Paredes se terminó peleando con varios jugadores de Huracán y hasta con Giménez.

Boca Juniors, que hasta hace unas semanas apuntaba a pelear hasta el final en todos los frentes, quedó eliminado de manera temprana del Torneo Apertura en octavos al caer 3-2 como local contra Huracán. Un golpe muy duro de asimilar para todo el pueblo azul y oro, incluidos sus propios jugadores.

Hasta el propio Leandro Paredes, capitán y máximo referente del equipo, el integrante del plantel más acostumbrado a este tipo de instancias eliminatorias, se mostró frustrado y ofuscado por esta derrota. Una clara muestra de esto fue la pequeña pelea que protagonizó en pleno partido con cuatro rivales y hasta con un compañero.

Paredes se peleó con cuatro rivales y terminó insultando a Milton Giménez Paredes se peleó con cuatro rivales y terminó insultando a Milton Giménez ESPN Sobre el final del segundo tiempo reglamentario, yendo 1-0 abajo en el marcador, al campeón del mundo le quedó enganchada una pierna con Erik Ramírez en un disputa y se lo sacó de encima con un movimiento muy brusco. Por esta acción, Oscar Romero lo encaró para protestarle, mientras que Fabio Pereyra apareció corriendo furioso y se le fue al humo.

Facundo Waller intentó alejar a Lean del amontonamiento, pero este, completamente desatado, se terminó liberando con un empujón que lo tiró al piso. Tan incontenible estaba el ex Roma, que no tuvo reparos ni con Milton Giménez, de su propio equipo, cuando este intervino por atrás pata tratar de calmar los ánimos.