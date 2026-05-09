La tajante sentencia del DT del Inter Miami sobre cómo se manejará con Messi hasta el Mundial

El entrenador del Inter Miami , Guillermo Hoyos , aseguró este viernes que hay que cuidar a Lionel Messi y al resto de jugadores seleccionables de cara al Mundial 2026 , para que puedan rendir al máximo.

"Un Mundial es el esplendor máximo del fútbol. Tenemos grandes exponentes que se van a presentar y hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos para que ellos sean felices y rindan en sus respectivas selecciones", dijo el preparador argentino antes del entrenamiento de este viernes.

Sobre el Mundial , que paralizará la MLS entre el 25 de mayo y el 16 de julio, Hoyos indicó que están tratando de que los jugadores del Inter lleguen "lo mejor posible" para el torneo.

Además de Messi, el Inter Miami cuenta con otros futbolistas con altas posibilidades de ir al Mundial , como el argentino Rodrigo De Paul, el mexicano Germán Berterame o el canadiense Dayne St.Clair.

Las declaraciones de Hoyos se producen en vísperas de que el Inter Miami visite al Toronto FC en la jornada 12 de la MLS, un partido que servirá de redención tras la dura remontada sufrida el pasado fin de semana, en la que 'Las Garzas' cayeron por 3-4 pese a empezar ganando por 3-0.

"Los jugadores están excelentes, entusiasmados. Un colectivo muy junto. Hace que pasemos lo más rápido posible esta derrota", sostuvo Hoyos.

La palabra del DT de Inter Miami

Embed Guillermo Hoyos antes de #TORvMIA: “He visto a un equipo muy unido” pic.twitter.com/qjQjf8ZfQh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 8, 2026

El Inter Miami marcha tercero en el Este con 19 puntos, cuatro menos que el Nashville, que lidera la conferencia pese a haber jugado un partido menos.

El equipo de Miami ha mostrado dos caras totalmente distintas a domicilio y como local en lo que va de temporada. Mientras que suma tres victorias seguidas fuera de casa, aún no ha logrado vencer en el Nu Stadium, su nuevo hogar permanente que fue inaugurado el pasado 4 de abril.

Dispusieron de una gran oportunidad el pasado fin de semana, cuando se adelantaron 3-0 en el derbi de Florida contra el Orlando City, pero acabaron perdiendo 3-4 tras una fatídica segunda parte.

Además de esa derrota, que coincidió con el partido 100 de Messi con la camiseta del Inter Miami, el equipo suma otros tres empates como local en lo que va de MLS.

Inter Miami visita a Toronto por la MLS

PORTADA Lionel Messi Luis Suárez Inter Miami Inter Miami se mide ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, con Lionel Messi como gran atracción. X @InterMiamiCF

Sin la presión que vive en su propio estadio, el Inter Miami de Lionel Messi visita el sábado al Toronto FC con la meta de pasar página a su colapso de la semana pasada ante Orlando City en la MLS.

El partido contra Toronto, que se jugará a partir de las 14:00, enfrentará a dos equipos necesitados de puntos, puesto que los canadienses suman cinco jornadas sin conocer la victoria en liga, lo que los sitúa en octava posición del Este con 14 puntos.

El Toronto FC culminará contra el Inter Miami una racha de nueve partidos consecutivos como local, una peculiaridad del calendario que fue necesaria para que el estadio BMO Field pueda albergar partidos del Mundial.

Fuente: NA