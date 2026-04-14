Quién es Guillermo Hoyos, el DT interino argentino que dirigirá a Messi en Inter Miami tras la salida de Mascherano

Tras la salida de Javier Mascherano, Inter Miami eligió a un entrenador con pasado en Talleres y vínculo directo con Lionel Messi.

Del semillero de Barcelona a la MLS: la historia de Hoyos, el nuevo DT de Messi en Inter Miami.

La sorpresiva salida de Javier Mascherano sacudió a Inter Miami y abrió paso a una decisión inmediata: Ángel Guillermo Hoyos será el técnico interino y tendrá la misión de dirigir nada menos que a Lionel Messi en los próximos encuentros de las Garzas.

Nacido en Villa María, Córdoba, Hoyos tiene 62 años y una trayectoria extensa como entrenador en distintos países. Dirigió en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, además de haber tenido un paso por Talleres de Córdoba y la selección boliviana, lo que le dio un perfil internacional marcado.

Como futbolista, jugó en Banfield, Talleres, Boca (fue parte del plantel que ganó la Supercopa 1989), Gimnasia y Chacarita en Argentina, con pasos por el Real Madrid Castilla (la filial del Real Madrid), Blooming de Bolivia, Everton de Chile, Deportes Tolima y Unión Magdalena de Colombia, Deportivo Táchira, Atlético El Vigía y Minerven de Venezuela.

Arranca una nueva etapa en el Inter Miami de Lionel Messi Mascherano le lanzó flores a Messi tras su doblete para meter al Inter Miami en los cuartos de la MLS por primera vez en su historia. Mascherano y Messi podrían llevarse al Inter Miami a una de las mayores promesas del fútbol argentino. Pero su historia tiene un punto clave: su vínculo con Messi. Durante su etapa en FC Barcelona, Hoyos trabajó en La Masía y fue uno de los formadores del rosarino en sus primeros años. De hecho, el propio Messi lo definió como "su papá futbolístico", una relación que se mantuvo con el paso del tiempo.

Antes de asumir como DT, Hoyos ya formaba parte de la estructura del club estadounidense como director deportivo y encargado del desarrollo juvenil. Su rol estaba enfocado en potenciar el semillero y sostener una identidad de juego alineada con el proyecto que creció desde la llegada de Messi.