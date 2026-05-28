Retiran la estatua de Lionel Messi en la India a solo 5 meses de inaugurarla: el llamativo motivo

A cinco meses de inaugurarlo, el gobierno de la India tomó la decisión de retirar la estatua de Lionel Messi. ¿Cuál fue el llamativo motivo?

Retiran la estatua de Lionel Messi en la India a solo 5 meses de inaugurarla.

La figura de Lionel Messi despierta admiración en cada rincón del planeta, pero en India llevaron ese fanatismo a una escala monumental. Durante la gira “GOAT” realizada en diciembre de 2025, las autoridades locales inauguraron una impactante estatua del capitán argentino como homenaje a su legado en el fútbol mundial.

El imponente monumento, de 21 metros de altura, fue instalado sobre una concurrida carretera de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental. La escultura retrata al campeón del mundo levantando la Copa obtenida en Qatar 2022, una imagen que rápidamente se transformó en un atractivo para fanáticos y turistas.

Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de admiración internacional terminó encendiendo señales de alarma. Ingenieros vinculados al gobierno de la India detectaron fallas estructurales y advirtieron que la estatua presenta movimientos peligrosos cuando soplan fuertes ráfagas de viento, situación que podría derivar en un accidente de grandes proporciones.

El llamativo motivo por el cual retiraron la estatua de Messi en la India a solo 5 meses de inaugurarla La estatua de Messi que inaugurarán en India

“Quitar la estatua fue más fácil de plantear que de ejecutar. Nuestra intención es retirarla cuanto antes”, explicó Sharadwat Mukherjee, legislador estatal de Bengala Occidental. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, operarios colocaron enormes sogas alrededor de la estructura dorada para estabilizarla de forma preventiva y reducir riesgos.