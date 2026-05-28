La foto de Antonela Roccuzzo con Messi que se volvió viral

Antonela Roccuzzo deslumbró en la presentación de la nueva colaboración de Lionel Messi. No te pierdas las fotos en la nota.

Para la presentación de una colaboración de alto perfil que Lionel Messi realizó en el estadio del Inter Miami junto a dos reconocidas marcas internacionales, Antonela Roccuzzo acompañó a su marido y se llevó todas las miradas por su estilismo.

Para la ocasión, Antonela optó por el vestido largo halter Sasha de Kith para mujer, una pieza confeccionada en una mezcla de viscosa que resaltó por su escote halter, los tirantes en la espalda y la placa de goma con el logo de Kith en la parte posterior.

El look fue completado con joyas de Tiffany & Co., la prestigiosa casa de la que Antonela es embajadora, con piezas cuidadosamente seleccionadas en tonos plata que sumaron brillo y distinción al conjunto. Lució, además, un bolso de mano negro de formato esférico, y unas sandalias de tacón a tono con el vestido que estilizaron su figura.

Las imágenes del evento la muestran en distintos escenarios del estadio: sobre el campo de juego, Antonela posó sonriente junto a una amiga; en otra foto aparece al lado de Messi; y en una toma grupal, con Luis Suárez y Sofía Balbi. Dentro del vestuario, Antonela fue retratada de pie frente al casillero de Messi, flanqueada por las camisetas de la selección argentina de otros referentes como Rodrigo De Paul y Luis Suárez.