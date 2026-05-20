El look de cancha de Antonela Roccuzzo que podés recrear

El estilo de Antonela Roccuzzo en el estadio del Inter Miami: un acierto de moda que podés copiar.

En el estadio del Inter Miami donde Lionel Messi disputaba un partido más de la temporada, Antonela Roccuzzo compartió imágenes donde se la ve en el estadio con un look que equilibró lo casual con lo chic, apostando por un top de jean tipo corsé, con escote pronunciado y cierre frontal.

La esposa de Messi combinó el top con un pantalón cargo de tiro alto en tono beige. El contraste entre el azul del jean y el beige del pantalón generó una armonía cromática que evitaba la monotonía del total look pero sin caer en el exceso de colores, mientras que los accesorios en dorado le dieron un toque de elegancia sin recargar el estilismo.

El detalle que realmente elevó el conjunto y lo llevó a otra categoría fue la cartera de lujo en formato mini bag de Louis Vuitton.

En otra imagen, Antonela posó dentro de un auto con el mismo look, esta vez acompañada por gafas de sol rectangulares en tono oscuro que le daban un aire de estrella de rock.