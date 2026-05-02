La selfie de Antonela Roccuzzo en el baño de un aeropuerto que generó una inmediata reacción de Lionel Messi

En una escala de su agenda de actividades, Antonela Roccuzzo compartió un posteo que no pasó desapercibido para el ídolo del fútbol.

Antonela Roccuzzo suele compartir con sus 40 millones de seguidores en Instagram algunas imágenes de su vida cotidiana, entre compromisos laborales y postales de familia. En esta oportunidad, la empresaria sorprendió con una selfie en el baño de un aeropuerto, y Lionel Messi no se privó de reaccionar apenas vio el posteo de su esposa.

En los últimos días, Roccuzzo alternó sus actividades entre un viaje a Nueva York y la asistencia a un partido en el que Messi jugó para Inter Miami. Al desplazarse de una ciudad a otra, la rosarina eligió un outfit tan cómodo como canchero a la hora de volar, compuesto por un top y un pantalón de tiro alto.

Antonela Roccuzzo y una postal que fascinó a Lionel Messi posteo-antonela-roccuzzo El posteo de Antonela Roccuzzo que despertó una amorosa reacción de Lionel Messi. Instagram @antonelaroccuzzo

Con un conjunto deportivo en tono gris claro, Antonela Roccuzzo se fotografió en el sanitario del VIP de un aeropuerto. Perfeccionista de la imagen, el look de la mujer de Lionel Messi combinó a la perfección con el color de su valija.

En cuestión de horas, la publicación de Roccuzzo superó el millón de likes, con elogiosos comentarios de sus seguidores, que siempre destacan la belleza y la simpatía de la empresaria. Entre las interacciones, se destacó la de Messi, quien dejó su incondicional apoyo a su pareja.