Netflix: la inquietante serie coreana de ocho capítulos que no te dejará dormir

0Una nueva producción surcoreana logra captar la atención del público de Netflix con una historia que mezcla el terror con los dilemas propios de la adolescencia. Con una trama intensa y cargada de misterio, se ha posicionado rápidamente entre lo más visto de la plataforma.

Estrenada el 24 de abril de 2026 en Netflix, Si los deseos mataran... es una serie de ocho episodios que combina elementos de suspenso y horror juvenil. La ficción fue escrita por Park Joong-seop y dirigida por Park Youn-seo, dos nombres que apuestan por una narrativa atrapante y cargada de tensión.

Mirá el tráiler de Si los deseos mataran Si Los Deseos Mataran... - Tráiler Netflix

La historia sigue a un grupo de cinco estudiantes que, en medio de su rutina escolar, se topan con una aplicación móvil capaz de conceder deseos. Lo que en principio parece una oportunidad irresistible pronto revela un costado oscuro: el misterioso fallecimiento de un compañero y una serie de señales que anticipan nuevas muertes.

A medida que el peligro se vuelve más cercano, los protagonistas deciden investigar el origen de la aplicación para frenar la cadena de tragedias. En ese camino, no solo deberán enfrentarse a lo desconocido, sino también a sus propios miedos y decisiones.