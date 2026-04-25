Yiya Murano llegó a Netflix: los detalles del documental que reconstruye el caso más impactante del país

La historia de Yiya Murano volvió a instalarse en el centro de la escena tras el estreno en Netflix del documental que reconstruyó uno de los casos policiales más impactantes del país. Su figura, atravesada por el crimen y la exposición mediática, sigue generando inquietud décadas después.

Durante la última dictadura en la Argentina, a fines de los años 70, Murano protagonizó una serie de asesinatos que conmocionaron a la sociedad. Según se reconstruyó, envenenó a mujeres de su círculo cercano para encubrir maniobras económicas irregulares, lo que terminó por convertirla en un símbolo oscuro dentro del imaginario popular.

Con el paso de los años y ya en libertad, su figura volvió a cobrar notoriedad en los medios. Durante la década del 90, comenzó a participar en distintos programas de televisión, donde adoptó un perfil mediático que llamó la atención por el contraste con su pasado judicial.

En esas apariciones públicas, Yiya Murano se mostraba con soltura y sin evitar referirse a su historia, lo que generó polémica y reavivó el debate en torno a su figura.

yiya-murano-netflix-1 La propuesta de streaming repasa los crímenes que conmocionaron a la Argentina en los años 70.

En ese contexto, este jueves 23 de abril se estrenó Yiya Murano: Muerte a la hora del té, un documental dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films junto a Vanessa Ragone. El equipo ya había trabajado en producciones reconocidas como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, lo que reforzó la expectativa en torno a este nuevo proyecto.

La producción repasó el caso desde múltiples perspectivas y volvió a poner en discusión el impacto que tuvo la figura de Murano, tanto en el ámbito judicial como en la cultura popular argentina.