Adiós a un grande: las series y películas más icónicas para recordar a Luis Brandoni

Tras la muerte del querido actor a los 86 años, repasamos sus éxitos más grandes y dónde verlos en streaming.

El cine y el teatro nacional ha perdido a uno de sus máximos exponentes: a los 86 años, murió Luis Brandoni. El reconocido actor se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde hace casi diez días, tras haber sufrido un accidente doméstico que complicó su estado de salud.

De acuerdo a los datos que trascendieron, el fallecimiento se produjo a raíz de un hematoma subdural generado por un fuerte golpe en la cabeza tras una caída en su domicilio.

luis brandoni 2 Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años. NA

Su paso por el cine y la televisión dejó una lista interminable de títulos que marcaron a fuego la cultura argentina. Desde comedias que hoy son parte del lenguaje cotidiano hasta dramas profundos, estas son las películas y series más emblemáticas que definieron la carrera de Luis Brandoni:

Parque Lezama Parque Lezama. X @CheNetflix.