Adiós a un grande: las series y películas más icónicas para recordar a Luis Brandoni
Tras la muerte del querido actor a los 86 años, repasamos sus éxitos más grandes y dónde verlos en streaming.
El cine y el teatro nacional ha perdido a uno de sus máximos exponentes: a los 86 años, murió Luis Brandoni. El reconocido actor se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde hace casi diez días, tras haber sufrido un accidente doméstico que complicó su estado de salud.
De acuerdo a los datos que trascendieron, el fallecimiento se produjo a raíz de un hematoma subdural generado por un fuerte golpe en la cabeza tras una caída en su domicilio.
Su paso por el cine y la televisión dejó una lista interminable de títulos que marcaron a fuego la cultura argentina. Desde comedias que hoy son parte del lenguaje cotidiano hasta dramas profundos, estas son las películas y series más emblemáticas que definieron la carrera de Luis Brandoni:
- Parque Lezama: la historia sigue el encuentro de León y Cardozo, dos ancianos de personalidades opuestas que comparten un banco en el emblemático parque porteño para debatir sobre la vida, la militancia y el paso del tiempo con un humor ácido y conmovedor. Esta película fue uno de los últimos trabajos cinematográficos del actor. Actualmente, se encuentra disponible en Netflix.
- Nada: Manuel, un sofisticado y algo cínico crítico gastronómico de Buenos Aires pierde a su empleada doméstica de toda la vida y se ve obligado a contratar a una joven de Paraguay sin experiencia para que lo ayude. Este cruce cultural y generacional es el eje de una comedia dramática brillante que cuenta, además, con la participación especial de Robert De Niro como narrador y amigo del protagonista. Esta serie, que captura con maestría la esencia porteña y el arte del buen comer, se puede disfrutar a través de Disney+.
- Esperando La Carroza: en este clásico del cine nacional, Brandoni encarna al inolvidable Antonio Musicardi. La película retrata con ironía las miserias de una familia tras la supuesta muerte de Mamá Cora. Está disponible en Netflix.
- El hombre de tu vida: en esta aclamada serie dirigida por Juan José Campanella, Brandoni interpreta al Padre Francisco, un sacerdote que actúa como confidente y guía de Hugo (Guillermo Francella). Con un tono que equilibra la comedia y la emoción, su personaje aporta sabiduría y humor en medio de las disparatadas citas de un hombre que se dedica a engañar a mujeres por necesidad. Esta serie se encuentra disponible en Netflix.