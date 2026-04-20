Antes de su muerte, Luis Brandoni reveló cómo quería ser recordado y esto dijo

Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril a los 86 años, después de haber permanecido internado durante varios días tras un accidente doméstico. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico argentino por la trayectoria de uno de los nombres más reconocidos del teatro, el cine y la televisión.

Con más de seis décadas de carrera, Luis Brandoni construyó un recorrido central en la escena nacional. Su nombre quedó ligado a títulos muy recordados del cine, la televisión y el teatro, además de una participación activa en la vida gremial y pública.

Luis Brandoni dejó una frase sobre la memoria y el recuerdo en una de sus últimas entrevistas

Entre las entrevistas que dejó en su última etapa, una de las más recordadas fue la que dio en noviembre de 2025 a José Del Rio. Allí, cuando le preguntaron cómo le gustaría ser recordado, Luis Brandoni respondió con una cita de Antonio Porchia .

“Mirá, había un autor que escribió un solo libro que se llama Voces, Antonio Porchia, que escribió una frase maravillosa: ‘se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo’”. Esa respuesta, dada meses antes de su muerte, volvió a ser mencionada este lunes junto con la despedida al actor.

Un pequeño recorrido por su vida

Luis Brandoni nació en Dock Sud el 18 de abril de 1940 y debutó en 1962 en el Teatro Coliseo, en la comedia musical El novio. Desde entonces construyó una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la escena argentina.

A lo largo de su carrera, Luis Brandoni dejó títulos muy recordados en distintos formatos. En teatro sostuvo una labor extensa con obras como Parque Lezama, Made in Lanús y Conversaciones con mamá; en televisión y plataformas participó en ficciones como Mi cuñado, Buscavidas, El encargado y Nada; y en cine fue parte de películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde y Made in Argentina.

Además de su recorrido artístico, Luis Brandoni también tuvo una participación activa en la vida gremial y política. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores y, en 1997, fue electo diputado nacional por la Unión Cívica Radical, sumando así una presencia pública que fue más allá de los escenarios y las cámaras.