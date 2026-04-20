Luis Brandoni falleció a los 86 años luego de estar internado en el sanatorio Güemes de Buenos Aires y su salud desmejoró en las últimas horas. El actor se había caído en su casa días atrás y le detectaron un hematoma.

Carlos Rottemberg habló tras la muerte del actor y reveló detalles del velorio : "Se está organizando ahora, en principio y si no hubiese cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana (este lunes) desde las 12 del mediodía y las 12 de la noche, en la Legislatura ", subrayó en declaraciones con TN.

El velatorio estará abierto al público y las personas se podrán acercar a la Legislatura porteña, ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57, para darle un último adiós. Luis Brandoni fue un actor que marcó a generaciones y hay una enorme conmoción por su muerte.

Último adiós a Luis Brandoni: dónde y cuándo será el velorio del querido actor

Soledad Silveyra, actriz con la que se encontraba compartiendo la obra de teatro ¿Quién es Quién?, compartió un posteo tras el fallecimiento: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura".

¿De qué murió Luis Brandoni?

Luis Brandoni se encontraba internado luego de un accidente doméstico en su vivienda y su salud desmejoró con el correr de las horas. Finalmente, se confirmó que el deceso se produjo debido a un hematoma subdural tras el golpe en su cabeza.

Luis Brandoni - Portada La muerte de Luis Brandoni generó conmoción en el país. Foto: captura de video YouTube / Netflix.

El hematoma subdural es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del cerebro. El sangrado llena la zona cerebral rápidamente, comprimiendo el tejido cerebral.