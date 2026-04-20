Dolor por la muerte de Luis Brandoni: los tristes mensajes de los actores tras su muerte

Luis Brandoni fue un actor que marcó generaciones con sus icónicos personajes y la noticia de su muerte causó un enorme impacto en el ámbito artístico de nuestro país. El artista se encontraba internado en el sanatorio Güemes tras una caída en su casa.

Finalmente, la noticia que no queríamos que llegue se confirmó en la madrugada del lunes: " Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable . Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", expresaron desde Multiteatro, empresa de Carlos Rottemberg.

Dolor en los actores por la muerte de Luis Brandoni.

Los famosos se expresaron en redes sociales tras lo ocurrido y una de las primeras en hacerlo fue Soledad Silveyra, con quien realizaba la obra ¿Quién es Quién?: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura ".

Diego Pérez también despidió a Luis Brandoni en redes

Diego Pérez también despidió al actor con un conmovedor mensaje: "Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos, Beto querido. Qué actor descomunal se pierde la escena nacional. Estoy destrozado, besos al cielo, Beto querido".

Diego Pérez Diego Pérez, otro de los artistas que despidió a Luis Brandoni. Foto: Instagram / @diegopcalamar.

El sentido mensaje de Graciela Borges tras la muerte de Luis Brandoni

Graciela Borges realizó un profundo posteo en su cuenta de Instagram tras la noticia: "Amigo y compañero del alma, vas a estar siempre en mi corazón", escribió junto a la imagen del rostro del querido Luis Brandoni.

Captura de pantalla 2026-04-20 072153 El posteo de Graciela Borges tras la muerte de Luis Brandoni. Foto: Instagram / @borgesgra13.

Marcelo De Bellis despidió a Luis Brandoni con un posteo conmovedor

Marcelo De Bellis le dedicó una publicación al actor que falleció a los 86 años: "Jamás te irás Luis.. GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma".