Dolor por la muerte de Luis Brandoni: los tristes mensajes de los actores tras su muerte
El actor se encontraba internado en un sanatorio de Buenos Aires y en la madrugada se confirmó su triste fallecimiento.
Luis Brandoni fue un actor que marcó generaciones con sus icónicos personajes y la noticia de su muerte causó un enorme impacto en el ámbito artístico de nuestro país. El artista se encontraba internado en el sanatorio Güemes tras una caída en su casa.
Finalmente, la noticia que no queríamos que llegue se confirmó en la madrugada del lunes: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", expresaron desde Multiteatro, empresa de Carlos Rottemberg.
El mensaje de Soledad Silveyra tras la muerte de Luis Brandoni
Los famosos se expresaron en redes sociales tras lo ocurrido y una de las primeras en hacerlo fue Soledad Silveyra, con quien realizaba la obra ¿Quién es Quién?: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura".
Diego Pérez también despidió a Luis Brandoni en redes
Diego Pérez también despidió al actor con un conmovedor mensaje: "Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos, Beto querido. Qué actor descomunal se pierde la escena nacional. Estoy destrozado, besos al cielo, Beto querido".
El sentido mensaje de Graciela Borges tras la muerte de Luis Brandoni
Graciela Borges realizó un profundo posteo en su cuenta de Instagram tras la noticia: "Amigo y compañero del alma, vas a estar siempre en mi corazón", escribió junto a la imagen del rostro del querido Luis Brandoni.
Marcelo De Bellis despidió a Luis Brandoni con un posteo conmovedor
Marcelo De Bellis le dedicó una publicación al actor que falleció a los 86 años: "Jamás te irás Luis.. GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma".