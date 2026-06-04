Netflix: la última película donde brilló Luis Brandoni que es furor en el streaming

Sin dudas que Luis Brandoni se fue de la mejor manera y dejó en Netflix una joya digna de ver. Dirigida por Juan José Campanella, Parque Lezama traspasó las fronteras y cautivó a audiencias de diversos países a través de un relato profundamente humano.

“Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Desde su lanzamiento, la película escaló rápidamente en las preferencias del público . El secreto de su impacto no radica en la acción, sino en la potencia de sus diálogos y en los encuentros cotidianos de dos personajes que exponen sus visiones del mundo, el peso de los años y sus marcadas diferencias ideológicas.

Para el público argentino, el largometraje carga con un valor emocional extra: representa el último trabajo que el icónico Luis Brandoni dejó plasmado en el gigante del streaming . Junto a un brillante Eduardo Blanco , la dupla recrea una química formidable que evoca lo mejor de la tradición interpretativa del país.

A diferencia de los tanques comerciales que suelen dominar las tendencias, este film destaca por sus herramientas más nobles. Tiene diálogos rápidos, inteligentes y con una alta dosis de ironía. Además, los personajes son muy terrenales por lo que el espectador empatiza de inmediato.

En resumen, se trata de una transposición de la célebre pieza teatral de Herb Gardner.

Con esta incorporación, Netflix demostró que apostar por la pausa, la reflexión y el desarrollo de los vínculos afectivos sigue siendo una fórmula ganadora frente al suspenso y el ritmo frenético de las producciones actuales. Una propuesta que la crítica llenó de elogios y que los usuarios continúan recomendando de boca en boca.