Cómo combatir las ratas en el hogar sin usar veneno

La aparición de las ratas (roedores) en las viviendas es una de las problemáticas más complejas en términos de salud pública. Si bien hay una amplia gama de raticidas e insecticidas industriales, hay opciones naturales también para prevenir y erradicarlas.

Organismos internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recuerdan que la clave del éxito no radica únicamente en erradicar a los ejemplares visibles, sino en implementar estrategias de exclusión que corten de raíz los incentivos para que ingresen al hogar.

Los ratones y las ratas tienen un sistema del olfato sumamente desarrollado , una ventaja evolutiva que puede utilizarse en su contra. Ciertas sustancias domésticas con fragancias penetrantes actúan como potentes repelentes naturales sin necesidad de aplicar compuestos tóxicos.

Por un lado, está la menta piperita. El aceite esencial de esta planta resulta insoportable para sus vías respiratorias. Distribuir algodones embebidos en este extracto por los rincones oscuros funciona como un escudo invisible.

También el vinagre blanco, al ser altamente ácido, camufla las señales de feromonas que estos animales utilizan para marcar sus rutas de navegación dentro de las estructuras.

En tanto, la pimienta de cayena, al contener capsaicina, genera una irritación inmediata en las mucosas de los roedores, forzándolos a alejarse de las zonas tratadas. Otra opción es el amoníaco que emula de forma precisa el olor de la orina de los grandes depredadores, lo que activa una respuesta instintiva de pánico en la plaga.

Finalmente la cebolla, gracias al azufre que desprende de forma natural, es un excelente repelente de corta duración, aunque requiere renovar los trozos con frecuencia para que no pierda efectividad.

El uso de esencias aromáticas no resultará si el entorno sigue ofreciendo alimento y refugio. Las autoridades sanitarias insisten en que los depósitos desordenados y la acumulación de residuos orgánicos son los principales imanes para los múridos.