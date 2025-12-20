Tres plantas fáciles de cuidar que alejan las ratas del jardín

Las plantas con aromas intensos pueden ser grandes aliadas para mantener alejadas a las ratas del jardín de forma natural, sin venenos ni productos químicos.

Mantener el jardín en buenas condiciones no solo es una cuestión estética, sino también una forma natural de prevenir la aparición de plagas. Entre las más indeseadas se encuentran las ratas, que suelen acercarse en busca de refugio o alimento. }

Sin embargo, existe una solución simple y ecológica para espantarlas: algunas plantas desprenden aromas que estos roedores detestan y ayudan a mantenerlos lejos sin recurrir a venenos ni trampas. Además de ser efectivas, estas especies son fáciles de cuidar y se adaptan bien a distintos espacios, tanto en jardines como en macetas.

Menta: aroma intenso y crecimiento rápido La menta es una de las plantas más eficaces para ahuyentar ratas. Su aroma fuerte resulta insoportable para estos animales, que evitan acercarse a las zonas donde crece. Es una planta resistente, crece rápidamente y solo necesita riego frecuente y algo de sol. Un dato importante es controlarla, ya que puede expandirse con facilidad.

Ruda: una aliada clásica contra ratas La ruda es conocida desde hace años por sus propiedades repelentes. Su olor penetrante mantiene alejadas no solo a las ratas, sino también a otros insectos. Requiere poco mantenimiento, tolera bien la sequía y prefiere ubicaciones soleadas. Es ideal para colocar cerca de entradas, cercos o sectores del jardín más vulnerables.

RUDA2.jpg Ruda: una planta resistente que actúa como repelente natural de plagas. Lavanda: belleza y protección natural Además de aportar color y un aroma agradable para las personas, la lavanda funciona como un excelente repelente natural. Las ratas no soportan su fragancia, por lo que suelen mantenerse alejadas. Es una planta de fácil cuidado, necesita buen drenaje y exposición al sol, y se adapta muy bien a macetas.