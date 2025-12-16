Árbol limonero: para qué sirve colocar ajos en la tierra y qué beneficios aporta
El limonero es propenso a plagas y el ajo puede ser un gran repelente natural para mantener este árbol sano.
El árbol limonero es uno de los frutales más elegidos en los hogares por quienes disfrutan de la jardinería. No solo aporta frutos frescos, sino también aroma, sombra y un valor ornamental que realza cualquier espacio verde. Sin embargo, uno de los principales desafíos de su cuidado es la alta sensibilidad a plagas y enfermedades del suelo.
En ese contexto, un truco casero comenzó a ganar popularidad entre aficionados y expertos: colocar ajos alrededor del tronco del limonero. Lejos de ser una moda sin fundamento, esta práctica se apoya en las propiedades naturales del ajo, que actúan directamente sobre la tierra y ayudan a proteger la planta sin necesidad de productos químicos.
Por qué el ajo hace bien a la tierra
El ajo libera compuestos sulfurados, como la alicina, que contribuyen a mejorar el equilibrio microbiológico del suelo. Estos componentes ayudan a controlar microorganismos nocivos sin afectar a los beneficiosos, lo que genera un entorno más saludable para las raíces y favorece una mejor absorción de nutrientes.
De qué protege al limonero
Uno de los mayores beneficios del ajo es su efecto repelente. Ayuda a mantener alejadas plagas frecuentes como pulgones, hormigas, ácaros y nematodos que suelen atacar desde el suelo. Además, colabora en la prevención de enfermedades fúngicas, como la podredumbre radicular, especialmente en períodos de alta humedad.
Cómo actúa como protector natural
Al enterrar dientes de ajo alrededor del tronco o en el perímetro del árbol, sus principios activos se liberan de forma gradual con cada riego. De este modo, se forma una barrera natural que dificulta el desarrollo de insectos y hongos perjudiciales, sin interferir en el crecimiento del limonero ni en la calidad de sus frutos.
Cuáles son las propiedades del ajo
El ajo posee propiedades antifúngicas, antibacterianas e insecticidas naturales. También es rico en compuestos antioxidantes y azufrados que fortalecen la estructura del suelo y reducen el estrés de la planta. Por esta razón, su uso es habitual en huertas y jardines que priorizan métodos ecológicos y sustentables.