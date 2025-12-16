La reina de los acompañamientos: receta de salsa tártara tradicional
Salsa tártara casera, cremosa y llena de sabor. Una receta fácil y rápida que acompaña pescados, milanesas o papas y levanta cualquier plato sin vueltas.
La salsa tártara es una receta clásica, cremosa y fresca que no puede faltar en la cocina de todos los días. Ideal para acompañar pescados, milanesas o papas fritas, se prepara en minutos y con ingredientes simples. Esta versión casera tiene mucho más sabor que la comprada y se adapta fácil a tu gusto.
Rinde: 1 bowl chico (4 a 6 porciones)
Ingredientes para una salsa perfecta
1 taza de mayonesa.
1 pepinillo en vinagre chico.
1 cucharada de alcaparras.
1 cucharada de perejil fresco picado.
1 cucharadita de mostaza.
Jugo de limón a gusto.
Sal y pimienta.
1 cucharada de cebolla picada muy fina (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Picá bien chiquito el pepinillo y las alcaparras. Es clave que queden finos para que la salsa sea pareja.
2. Colocalos en un bowl junto con la mayonesa.
3. Agregá la mostaza, el perejil picado y unas gotitas de jugo de limón.
4. Mezclá todo suavemente hasta integrar bien los ingredientes.
5. Probá y ajustá con sal y pimienta a gusto. Si te gusta un toque más intenso, podés sumar un poco más de pepinillo.
6. Llevá a heladera al menos 15 minutos antes de servir para que se asienten los sabores.
La salsa tártara no lleva pescado, a pesar de su nombre, y surgió como acompañamiento para platos fritos. Esta salsa se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada, y conviene usar siempre cuchara limpia para mantener su frescura y textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.