La reina de los acompañamientos: receta de salsa tártara tradicional

La salsa tártara es una receta clásica, cremosa y fresca que no puede faltar en la cocina de todos los días. Ideal para acompañar pescados , milanesas o papas fritas , se prepara en minutos y con ingredientes simples. Esta versión casera tiene mucho más sabor que la comprada y se adapta fácil a tu gusto.

1. Picá bien chiquito el pepinillo y las alcaparras . Es clave que queden finos para que la salsa sea pareja.

La receta original de salsa tártara no incluía mayonesa, sino salsas ácidas.

Una salsa diferente que tenés que preparar

2. Colocalos en un bowl junto con la mayonesa .

3. Agregá la mostaza , el perejil picado y unas gotitas de jugo de limón .

4. Mezclá todo suavemente hasta integrar bien los ingredientes.

5. Probá y ajustá con sal y pimienta a gusto. Si te gusta un toque más intenso, podés sumar un poco más de pepinillo.

6. Llevá a heladera al menos 15 minutos antes de servir para que se asienten los sabores.

La salsa tártara es ideal para acompañar tus platos fríos Cada país adaptó la receta según ingredientes locales y costumbres. Shutterstock

La salsa tártara no lleva pescado, a pesar de su nombre, y surgió como acompañamiento para platos fritos. Esta salsa se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada, y conviene usar siempre cuchara limpia para mantener su frescura y textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.