La reina de los acompañamientos: receta de salsa tártara tradicional

Salsa tártara casera, cremosa y llena de sabor. Una receta fácil y rápida que acompaña pescados, milanesas o papas y levanta cualquier plato sin vueltas.

Candela Spann

Sabor que levanta platos: receta de salsa tártara perfecta.

Shutterstock

La salsa tártara es una receta clásica, cremosa y fresca que no puede faltar en la cocina de todos los días. Ideal para acompañar pescados, milanesas o papas fritas, se prepara en minutos y con ingredientes simples. Esta versión casera tiene mucho más sabor que la comprada y se adapta fácil a tu gusto.

Rinde: 1 bowl chico (4 a 6 porciones)

Ingredientes para una salsa perfecta

  • 1 taza de mayonesa.

  • 1 pepinillo en vinagre chico.

  • 1 cucharada de alcaparras.

  • 1 cucharada de perejil fresco picado.

  • 1 cucharadita de mostaza.

  • Jugo de limón a gusto.

  • Sal y pimienta.

  • 1 cucharada de cebolla picada muy fina (opcional).

Una salsa diferente que tenés que preparar
La receta original de salsa tártara no incluía mayonesa, sino salsas ácidas.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Picá bien chiquito el pepinillo y las alcaparras. Es clave que queden finos para que la salsa sea pareja.

2. Colocalos en un bowl junto con la mayonesa.

3. Agregá la mostaza, el perejil picado y unas gotitas de jugo de limón.

4. Mezclá todo suavemente hasta integrar bien los ingredientes.

5. Probá y ajustá con sal y pimienta a gusto. Si te gusta un toque más intenso, podés sumar un poco más de pepinillo.

6. Llevá a heladera al menos 15 minutos antes de servir para que se asienten los sabores.

La salsa tártara es ideal para acompañar tus platos fríos
Cada país adaptó la receta según ingredientes locales y costumbres.

La salsa tártara no lleva pescado, a pesar de su nombre, y surgió como acompañamiento para platos fritos. Esta salsa se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapada, y conviene usar siempre cuchara limpia para mantener su frescura y textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.

