Un clásico con carácter: receta de crostini con paté de hígado
Una receta clásica con aire gourmet, perfecta para sorprender sin complicarte. Los crostini con paté de hígado son una opción deliciosa para picadas .
Estos crostini de paté de hígado son una receta ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y bien caseros. Cremosos, potentes y con ese aire clásico que nunca falla, quedan perfectos para una picada, una entrada o una reunión especial. Son fáciles de preparar y rinden un montón si los servís bien crocantes.
Rinde: 12 a 15 crostini
Ingredientes para unos crostini perfectos
1 baguette o pan tipo flauta.
300 g de hígado de pollo o vaca.
1 cebolla chica.
1 diente de ajo.
80 g de manteca.
2 cucharadas de aceite.
2 cucharadas de crema.
Sal y pimienta.
Nuez moscada (opcional).
Tomillo o laurel (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Limpiá bien el hígado, retirando nervios o partes duras, y cortalo en trozos.
2. Picá la cebolla y el ajo bien chiquitos.
3. En una sartén, calentá el aceite y una cucharada de manteca. Rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
4. Agregá el ajo y el hígado, salpimentá y cociná a fuego medio hasta que esté apenas dorado, sin pasarte para que no quede seco.
5. Retirá del fuego, sumá la crema, el resto de la manteca y una pizca de nuez moscada. Procesá hasta lograr un paté bien liso y cremoso.
6. Cortá el pan en rodajas y tostalo en horno o sartén hasta que quede bien crocante.
7. Untá cada crostini con el paté y serví enseguida o a temperatura ambiente.
El paté nació como una forma de aprovechar cortes económicos. Se conserva hasta 3 días en heladera, bien tapado, y conviene sacarlo unos minutos antes de servir para que esté bien cremoso. ¡Muy práctico!.