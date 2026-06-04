Donato de Santis reveló cómo prepara una auténtica puccia italiana: la receta que conquistó Instagram

Las recetas de Donato de Santis suelen despertar miles de reacciones en redes sociales, especialmente cuando rescatan sabores tradicionales de su Italia natal. Esta vez, el chef sorprendió a sus seguidores con la preparación de una auténtica puccia, un sándwich típico de la región de Puglia que combina ingredientes simples, cocción lenta y mucho sabor.

El video fue publicado el lunes 1 de junio en su cuenta de Instagram y rápidamente llamó la atención de los amantes de la gastronomía por la manera en que el cocinero explica cada paso de la receta, fiel a su estilo relajado y apasionado por los productos de calidad.

“Hoy me preparé una puccia como tiene que ser. Fuego, calma y productos de calidad”, escribió Donato junto a las imágenes.

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La puccia es un pan típico de la región de Puglia, especialmente de la zona de Salento, en el extremo sur de Italia. De apariencia similar a un pan redondo e inflado, suele servirse relleno con carnes, quesos, vegetales y diferentes preparaciones regionales. En los últimos años ganó popularidad fuera de Italia gracias a su textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideal para absorber jugos y salsas.

Para muchos italianos, la puccia representa una de las expresiones más auténticas de la comida callejera de Puglia.

El secreto de Donato: tres tipos de cebolla cocinadas lentamente

En la receta compartida por el chef, uno de los protagonistas son las cebollas. Donato utiliza tres variedades: cebolla blanca, cebolla roja y cebolla sponzale, una especie típica del sur italiano similar al verdeo.

Las verduras se cocinan lentamente en una tajine de cerámica junto con aceite de oliva extra virgen, sal y una mezcla de hierbas aromáticas.

La clave está en no apresurar el proceso. Según explica el cocinero, las cebollas deben cocinarse hasta alcanzar una textura suave y un sabor dulce natural, resultado de una cocción prolongada a fuego bajo.

Carne jugosa y una salsa que equilibra todos los sabores

Mientras las cebollas llegan a su punto ideal, Donato prepara la carne. La sazona con aceite de oliva extra virgen, sal y hierbas aromáticas antes de llevarla al fuego.

Una vez listas las cebollas, incorpora la carne a la preparación y la cocina durante algunos minutos, respetando el punto de cocción que más le gusta.

Pero el toque diferencial llega con la salsa. Para elaborarla mezcla yogur, tomate seco, jugo de limón, sal, pimienta negra y hierbas aromáticas.El resultado es una preparación fresca, cremosa y ligeramente ácida que aporta equilibrio al conjunto.

Cómo arma la puccia Donato de Santis

Con todos los ingredientes listos, llega el momento más esperado. La puccia caliente se rellena con la carne recién cocida, las cebollas caramelizadas y una generosa cucharada de salsa.

El resultado es un sándwich de inspiración mediterránea donde conviven texturas, aromas y sabores característicos del sur italiano. “Cerrás, mordés y no hace falta decir mucho más”, resume Donato en su publicación.

El video completo de la receta

A continuación, podés ver el video que compartió Donato de Santis en Instagram donde muestra paso a paso cómo preparar esta tradicional puccia italiana, una receta que combina técnicas sencillas con ingredientes de calidad y que ya despertó el interés de miles de seguidores en redes sociales.