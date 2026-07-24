Así fue el look cumpleañero de la hija de Pampita, Anita García Moritán

La hija de Pampita y Roberto García Moritán festejó su cumpleaños número 5 en Villa La Angostura con un tierno look de inspiración europea. ¡Mirá!

En plenas vacaciones de invierno en Villa La Angostura, Anita García Moritán celebró su cumpleaños número 5 rodeada de sus seres queridos. La hija de Pampita y Roberto García Moritán eligió un look inspirado en su personaje favorito de Disney, que enterneció a sus seguidores en redes sociales.

La pequeña, que disfrutó de un festejo íntimo junto a su familia materna, optó por un vestido de inspiración alpina, una prenda típica de Alemania y Austria que se convirtió en un ícono de la moda europea y que también es conocida por su parecido con el traje de Anna en la película Frozen.

El diseño combinó una blusa blanca de mangas abullonadas con una musculosa en tono berenjena, decorada con botones blancos en el frente, y una falda que mezcla dos tonos de rosa con líneas verticales sutiles, acentuada por un lazo anudado en la cintura. ¡Muy tierna!