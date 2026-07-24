El pueblo escondido de Buenos Aires con pastelitos famosos y casas centenarias

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo donde la principal atracción no es una laguna ni un gran monumento. En Gouin, la escapada gira alrededor de mesas abundantes, antiguos almacenes y unos pastelitos criollos que se convirtieron en parte de la identidad local.

La localidad pertenece al partido de Carmen de Areco y se encuentra a la altura del kilómetro 138 de la Ruta Nacional 7 . Está ubicada a unos 11 kilómetros de la ciudad cabecera y conserva la estructura de los viejos pueblos que crecieron alrededor del ferrocarril.

Son pocas manzanas, casas antiguas y calles tranquilas alrededor de la estación. Ese paisaje sencillo, sin grandes construcciones ni una agenda repleta de actividades, es justamente lo que convierte al pueblo en un destino atractivo para pasar el día y bajar el ritmo.

Gouin es conocido como uno de los grandes rincones gastronómicos de la provincia por una preparación profundamente criolla: el pastelito. Desde 1995, la localidad celebra la Fiesta Nacional del Pastel, un encuentro que nació por iniciativa de los propios vecinos para reconocer el trabajo de las pasteleras de la zona.

La receta tradicional se prepara con una masa hojaldrada que envuelve dulce de membrillo o batata y luego se fríe hasta quedar crocante. Cada elaboración puede tener pequeños secretos familiares, transmitidos entre generaciones y conservados por las mujeres que ayudaron a transformar esta comida casera en el emblema del lugar .

La vieja estación ferroviaria permanece como uno de los lugares más representativos del pueblo. Wikipedia

Aunque la fiesta se realiza durante diciembre, los sabores que le dieron fama al pueblo pueden encontrarse durante el resto del año. La propuesta gastronómica incluye también asado, pastas caseras, picadas, empanadas, fiambres y postres preparados como en las antiguas cocinas de campo.

Uno de los sitios más representativos es el Bar Don Tomás, un viejo boliche ubicado en el centro de la localidad. El edificio conserva ladrillos a la vista, puertas antiguas y una particular construcción en forma de “L”. Actualmente funciona como restaurante y mantiene la estética de los comercios rurales de comienzos del siglo XX.

Qué recorrer después de comer

La estación ferroviaria sigue siendo uno de los principales puntos de referencia. Fue alrededor de ella que comenzó a desarrollarse Gouin, fundado en 1908 por la Compañía Inmobiliaria Franco Argentina sobre la línea que conectaba Buenos Aires con Rosario.

El recorrido puede continuar por la plaza San Martín, la capilla San Agustín y las casas centenarias que todavía sobreviven entre las calles del pueblo. También es posible acercarse al camping agreste o conocer las antiguas pulperías y pequeños espacios donde se conservan objetos relacionados con el pasado rural.

No hace falta organizar una lista extensa para recorrer Gouin. Las dimensiones de la localidad permiten caminar sin apuro, sentarse bajo los árboles y observar una postal que se repite cada fin de semana: familias que llegan para almorzar y terminan pasando toda la tarde alrededor de la plaza y la vieja estación.

Las cabalgatas y los paseos en sulky también forman parte de las propuestas vinculadas con la cultura criolla. El entorno rural completa una experiencia marcada por la llanura, los caminos de campo y la tranquilidad que todavía se mantiene lejos de las grandes ciudades.

Cómo llegar a Gouin

Desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a Carmen de Areco. El acceso a Gouin está ubicado a la altura del kilómetro 138 y el viaje en auto demanda alrededor de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

La cercanía permite visitar el pueblo durante una escapada de un día. También se puede combinar el recorrido con Carmen de Areco, donde se encuentran el Museo Histórico, la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el balneario municipal junto al río Areco.

Gouin no necesita grandes atractivos para justificar el viaje. Su encanto aparece en las calles tranquilas, los edificios antiguos y las recetas que todavía conservan el sabor de las reuniones familiares.

Entre pastelitos recién hechos, viejos almacenes y mesas de campo, este pueblo bonaerense propone una escapada simple: llegar con hambre, almorzar sin mirar el reloj y quedarse algunas horas más de las planeadas.