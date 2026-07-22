Una encuesta revela qué piensa la gente sobre los partidos políticos. 

Una encuesta nacional de RZ Consultora develó que el el 77% de la gente cree que los partidos políticos representan menos a la sociedad que hace veinte años.

El estudio de opinión de Rubén Zavi fue realizado sobre 2.202 casos, representativo por región, sexo y edad y confirma un profundo deterioro en la confianza hacia los partidos políticos por parte de la población y muestra que la sociedad argentina demanda nuevos modelos de liderazgo, con mayor cercanía, capacidad de gestión y comunicación directa con la ciudadanía.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento es que el 77,34% de los encuestados considera que los partidos políticos representan hoy a la sociedad menos que hace veinte años, mientras que apenas el 19,70% cree que mantienen o mejoraron su capacidad de representación.

Según la investigación, este escenario refleja un debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales y una creciente personalización de la política.

En cuanto al tipo de conducción que espera la población argentina, el estudio muestra que el 38,42% prefiere un liderazgo cercano a la ciudadanía y el 36,95% uno firme y con capacidad de decisión. En conjunto, más del 75% prioriza dirigentes con proximidad social o autoridad política, mientras que muy pocos se inclinan por perfiles innovadores o eminentemente técnicos.

Qué pide la gente

La investigación también detecta una fuerte demanda de mayor participación ciudadana. El 54,81% considera que el principal desafío para mejorar el país es incrementar la participación de la sociedad en la vida pública. En segundo lugar aparece el fortalecimiento institucional (23,60%) y luego los acuerdos políticos (16,28%), una tendencia que se mantiene en prácticamente todos los grupos etarios.

Respecto de las cualidades que debería tener un dirigente, la ciudadanía prioriza claramente la capacidad de gestión (41,87%) y la honestidad (40,39%), muy por encima de la capacidad para comunicar o la claridad discursiva. Además, cuatro de cada diez encuestados consideran que un buen líder debe representar los valores de la mayoría de la sociedad, mientras que otro 21,67% destaca la importancia de tener un rumbo claro.

El vínculo de los partidos políticos con la ciudadanía

Otro aspecto destacado del estudio es la transformación del vínculo entre dirigentes y ciudadanía. El 44,3% sostiene que los líderes políticos pueden comunicarse directamente con la población sin necesidad de intermediarios, una cifra superior al 33,5% que piensa lo contrario.

Según el análisis de la consultora, este resultado refleja la consolidación de un ecosistema comunicacional en el que las redes sociales y la comunicación directa ganan terreno frente a las estructuras partidarias tradicionales y los medios como intermediarios.

La idea que tiene la gente de los presidentes y el "cambio"

La encuesta también indagó sobre la percepción de los distintos presidentes argentinos desde 2003. El 40,89% identificó a Néstor Kirchner como el mandatario que mejor representó una idea de cambio, seguido por Javier Milei (20,20%) y Cristina Fernández de Kirchner (19,70%).

En cuanto a la construcción de un relato político consistente, nuevamente lidera Néstor Kirchner con el 33,99% de las respuestas, seguido por Cristina Fernández (27,09%) y Javier Milei (16,26%). En conjunto, más del 61% de los consultados reconoce a Néstor y Cristina Kirchner como los presidentes con mayor consistencia narrativa del período analizado.