Una encuesta advierte que "se acabó la paciencia" con la economía y enciende alarmas

Una reciente encuesta realizada por la consultora Demokratía reveló que dos tercios de los mendocinos perdieron la paciencia respecto a la situación económica que atraviesa el país y casi el 80% de los consultados advierte que enfrenta un escenario personal y familiar malo o muy malo respecto a los ingresos.

El relevamiento de humor social en el Gran Mendoza se realizó entre el 1 y el 7 de julio de 2026 a partir de 704 entrevistas presenciales sobre una población mayor de 16 años.

El estudio de opinión arrojó que el 79,83% de los consultados califica su situación económica personal y familiar como mala o muy mala. Mientras que apenas un 15,20% logra vislumbrar un escenario en el que la economía del país esté mejor de acá a un año.

Por otra parte, la encuesta también analizó la tolerancia social respecto al rumbo del país y evidenció que para un 66,11% de los encuestados se acabó la paciencia con los tiempos de la gestión económica actual.

Consultados sobre cómo creen que estará la economía del país de acá a un año, el 66,03% señaló que igual de mal, mientras que el 15,2% sostuvo que peor que ahora. Por otro lado, el 17,61% indicó que igual de bien y solo el 0,67% indicó que mejor que ahora.

Otra de las consultas apuntó a la tolerancia respecto al rumbo del Gobierno nacional e indagó a los encuestados acerca de cuánto tiempo más puede esperar para que el presidente Milei mejore la situación económica.

En este sentido, el 66,11% respondió que se acabó la paciencia, a la vez que el 14,78% dijo que puede esperar hasta 6 meses y el 12,97% señaló que su tiempo de espera es de hasta 9 meses o más. Asimismo, solo el 5,65% aseguró que el presidente ya está solucionando la problemática económica.

Situación económica familiar

Por otra parte, el 40,59% sostuvo que llega sin problemas a fin de mes y el 37,39% respondió que llega ajustado. El 15,13% remarcó que llega gracias a la ayuda de otras personas, el 3,64% que tiene capacidad de ahorrar y el 3,25% que no le alcanza.

De todas maneras, el 73,91% de los encuestados planteó que su situación económica personal y de su familia es mala y el 5,92% advirtió que es muy mala. Por el contrario, el 20,17% afirmó que la situación es buena.