Una encuesta advierte que "se acabó la paciencia" con la economía y enciende alarmas
La consultora Demokratía realizó un relevamiento de humor social en el Gran Mendoza. El 66% respondió que perdió la paciencia con la gestión económica del presidente Javier Milei.
Una reciente encuesta realizada por la consultora Demokratía reveló que dos tercios de los mendocinos perdieron la paciencia respecto a la situación económica que atraviesa el país y casi el 80% de los consultados advierte que enfrenta un escenario personal y familiar malo o muy malo respecto a los ingresos.
El relevamiento de humor social en el Gran Mendoza se realizó entre el 1 y el 7 de julio de 2026 a partir de 704 entrevistas presenciales sobre una población mayor de 16 años.
El estudio de opinión arrojó que el 79,83% de los consultados califica su situación económica personal y familiar como mala o muy mala. Mientras que apenas un 15,20% logra vislumbrar un escenario en el que la economía del país esté mejor de acá a un año.
Por otra parte, la encuesta también analizó la tolerancia social respecto al rumbo del país y evidenció que para un 66,11% de los encuestados se acabó la paciencia con los tiempos de la gestión económica actual.
Se acabó la paciencia
Consultados sobre cómo creen que estará la economía del país de acá a un año, el 66,03% señaló que igual de mal, mientras que el 15,2% sostuvo que peor que ahora. Por otro lado, el 17,61% indicó que igual de bien y solo el 0,67% indicó que mejor que ahora.
Otra de las consultas apuntó a la tolerancia respecto al rumbo del Gobierno nacional e indagó a los encuestados acerca de cuánto tiempo más puede esperar para que el presidente Milei mejore la situación económica.
En este sentido, el 66,11% respondió que se acabó la paciencia, a la vez que el 14,78% dijo que puede esperar hasta 6 meses y el 12,97% señaló que su tiempo de espera es de hasta 9 meses o más. Asimismo, solo el 5,65% aseguró que el presidente ya está solucionando la problemática económica.
Situación económica familiar
Por otra parte, el 40,59% sostuvo que llega sin problemas a fin de mes y el 37,39% respondió que llega ajustado. El 15,13% remarcó que llega gracias a la ayuda de otras personas, el 3,64% que tiene capacidad de ahorrar y el 3,25% que no le alcanza.
De todas maneras, el 73,91% de los encuestados planteó que su situación económica personal y de su familia es mala y el 5,92% advirtió que es muy mala. Por el contrario, el 20,17% afirmó que la situación es buena.