Encuesta: ¿quién fue la figura de Argentina frente a Inglaterra?
Votá en la encuesta para elegir a la figura de la Selección argentina frente a Inglaterra. También votá por el peor jugador.
Nuevamente, la Selección argentina supo sobreponerse a una desventaja. Perdía 1 a 0 ante Inglaterra, pero a fuerza de buen fútbol y actitud revirtió el resultado gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Así, la Albiceleste sacó el boleto a la gran final, donde se enfrentará a España. En MDZ te invitamos a votar al jugador más destacado de la Scaloneta, y al que menos se destacó.