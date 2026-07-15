Tuchel, DT de Inglaterra, lanzó una insólita sentencia tras perder la semifinal ante Argentina

Sorpresivamente, Thomas Tuchel no se arrepintió de su planteo defensivo luego del 1-0 de Inglaterra a pesar de que luego Argentina se lo diera vuelta 2-1.

La Selección argentina nuevamente se agrandó en el momento más adverso y le ganó 2-1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Un victoria heroica ante un rival que se había puesto en ventaja en el arranque del segundo tiempo, pero que pudo remontar nuevamente en el final, en tiempo de descuento.

Luego de que Anthony Gordon marcara el 1-0 al minuto 55, Thomas Tuchel cambió el esquema del equipo e hizo un planteo más defensivo con más de media hora de juego por delante. Allí llegó el peor momento de los británicos, que rápidamente se vieron avasallados por los ataques blanquicelestes y les terminaron dando vuelta el resultado en el último suspiro.

El insólito análisis de Thomas Tuchel luego de que Argentina le diera vuelta el partido La prensa y fanáticos ingleses destrozaron a Tuchel por su planteo tras el 1-0. EFE Lejos de lamentarse por sus decisiones, el DT defendió su estrategia: "Por el momento, no me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando 1-0. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizás el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo genial; no pudimos concretar la victoria. No, cero arrepentimientos", apuntó el alemán luego del pitazo final desde el campo de juego.

Tras esto, justificó el cambio de la estructura táctica: "Había hecho sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos una oportunidad inmediatamente y decidimos pasar a una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos. Ganaron todos los balones aéreos, siguieron centrando y centrando, así que pasamos a una defensa de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo".