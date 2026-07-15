La frase de Scaloni para explicar el ADN de la Selección: "Este equipo juega mejor cuando está en dificultad"

Después de una noche inolvidable en Atlanta, Lionel Scaloni volvió a poner en palabras lo que representa este grupo. Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra , se metió en la final del Mundial 2026 y el entrenador volvió a destacar el carácter de un equipo que, una vez más, respondió cuando más lo necesitaba.

Con la emoción todavía a flor de piel, Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó una definición que resume una de las grandes características de esta Selección: competir incluso cuando el contexto parece más complicado.

El entrenador argentino volvió a poner al grupo por encima de cualquier individualidad y valoró incluso a aquellos jugadores que no tienen tantos minutos durante el torneo. “Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz”, expresó.

“Estos chicos me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, expresó el técnico campeón del mundo, visiblemente movilizado por una nueva clasificación a una final.

La frase más fuerte llegó al momento de explicar cómo reaccionó Argentina después del gol inglés. “Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad, y cuando estamos en dificultad, y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea. Esa es la sensación que me da de nosotros y de ellos también”.

Para Scaloni, la remontada fue una demostración más de la personalidad que caracteriza a la Albiceleste desde hace años. “Son indios, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada. Están jugando a la pelota, por suerte lo han entendido”, agregó.

Scaloni explicó la ausencia de De Paul

"HACEMOS LO QUE CREEMOS QUE NECESITA EL EQUIPO"



Lionel Scaloni y el cambio de Simeone por De Paul antes del partido con Inglaterra.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WmmgO9dXix — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Sobre la decisión de dejar a Rodrigo De Paul en el banco de suplentes ante Inglaterra, Scaloni explicó que fue una elección futbolística y destacó la actitud del mediocampista. “Me duele dejarlo a Rodrigo afuera. Hacemos lo que creemos que el partido lo necesita. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible”, afirmó.

Además, elogió a quienes ingresaron desde el banco y fueron importantes para la remontada. “Lautaro Martínez fue la figura del partido. Rodrigo entró bien, Nico González y Otamendi también. Sin jugadores no vamos a ningún lado, no soy ningún mago”, señaló.

Scaloni ya piensa en España: “Va a ser un partido para que la gente lo disfrute”

"VA A SER UN PARTIDO PARA QUE LA GENTE LO DISFRUTE"



Lionel Scaloni y el análisis de España, rival de Argentina en la final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/o6VI1WAMRb — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Argentina tendrá ahora otro desafío enorme: la final del Mundial 2026 ante España, el domingo a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Scaloni analizó al conjunto europeo y destacó su nivel tras vencer a Francia en semifinales. “España es un gran equipo, para mí creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar”, aseguró.

El entrenador explicó que ya habían comenzado a estudiar al posible rival desde hace algunos meses y que ahora profundizarán el análisis. “Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute”, afirmó.