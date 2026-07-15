La Selección de los milagros: Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

La Selección argentina protagonizó otra remontada memorable en Atlanta, le ganó 2-1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni sufrió durante varios pasajes del encuentro, estuvo abajo en el marcador desde los 55 minutos por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó en el tramo decisivo y lo dio vuelta con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Cuando parecía que el sueño argentino se complicaba, Enzo Fernández sacó un potente remate desde media distancia a los 85 minutos para establecer el empate y devolverle la esperanza a la Albiceleste. Apenas seis minutos después, Lionel Messi desbordó por la derecha, metió un centro preciso de pierna derecha y Lautaro Martínez apareció en el área para marcar el 2-1 que desató la locura de los miles de hinchas argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

Antes de la remontada, Argentina había generado varias situaciones claras. Nicolás González estuvo cerca con un cabezazo que obligó a una gran atajada de Jordan Pickford, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo y el propio González volvió a rozar el empate con otro testazo que pasó apenas desviado.

Inglaterra había golpeado en su mejor momento. A los 55 minutos, tras un despeje corto de Nicolás Tagliafico, Morgan Rogers asistió a Gordon, que apareció a espaldas de Nahuel Molina y definió para el 1-0. Sin embargo, los dirigidos por Thomas Tuchel no pudieron sostener la ventaja ante la presión constante del conjunto argentino.

Con este triunfo, la Selección alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales. Ahora buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 cuando enfrente a España, que más temprano eliminó a Francia tras imponerse por 2-0 en Dallas. Argentina está nuevamente a un paso de hacer historia.

Las acciones del primer tiempo

A los 3 minutos, Leandro Paredes y Jude Bellingham protagonizaron el primer cruce caliente del partido tras una infracción en la mitad de la cancha. Hubo intercambio de palabras y el árbitro Elfath debió intervenir para calmar los ánimos.

El conjunto inglés monopoliza la posesión en el arranque, mientras que la Selección argentina responde con presión y mucha agresividad para disputar cada balón dividido.

El partido comenzó con una intensidad altísima y numerosas interrupciones. Entre ambos equipos ya cometieron siete faltas en los primeros diez minutos, en un arranque más disputado que jugado.

Leandro Paredes y Jude Bellingham protagonizaron un cruce picante en el inicio del Argentina-Inglaterra. EFE

A los 11', Elliot Anderson protagonizó una acción que generó reclamos de los argentinos. Tras caer junto a Enzo Fernández, el mediocampista inglés retuvo al volante de la Selección e impidió que se levantara rápidamente para continuar la jugada. Pese a la clara intención de cortar el avance, el árbitro Ismail Elfath decidió no mostrarle la tarjeta amarilla.

El conjunto inglés generó la primera aproximación a los 19'. Tras una buena combinación por la derecha, Morgan Rogers habilitó a Reece James, que envió un centro rasante al corazón del área. Atento, Emiliano Martínez se arrojó sobre la pelota y controló la situación antes de que apareciera algún atacante rival.

Tras la pausa de hidratación, Bellingham recibió una falta cerca del área grande, Declan Rice se hizo cargo y John Stones se impuso en el área argentina, le ganó la posición a Lisandro Martínez y conectó un cabezazo que se fue desviado, aunque no muy lejos del arco defendido por Emiliano Martínez.

Jordan Pickford sale con todo con sus puños para rechazar un córner de Argentina EFE

Minutos más tarde, sobre los 35' Reece James ejecutó un tiro libre peligroso desde la puerta del área y obligó a una gran intervención de Emiliano Martínez. El arquero argentino voló sobre su palo y desvió la pelota para evitar la apertura del marcador.

Un minuto después, Lionel Messi protagonizó una acción de las que llevan su sello. El capitán argentino dejó atrás a dos rivales con una gran maniobra individual y, cuando encaraba hacia el área, fue derribado por Elliot Anderson. El volante inglés cortó el avance con infracción y recibió la primera tarjeta amarilla del partido.

A los 38', Enzo Fernández se animó desde afuera del área y sacó un remate potente que pasó apenas por encima del travesaño. Fue el primer aviso claro de la Selección.

¡LA CHANCE DE ENZO!



A los 37' del primer tiempo, el mediocampista de Argentina probó y la pelota rozó el arco inglés. pic.twitter.com/Hs78dtlqF8 — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Sobre los 41', Lisandro Martínez llegó tarde sobre Morgan Rogers cuando el inglés iniciaba una contra peligrosa y el árbitro Ismail Elfath no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. El defensor argentino quedó condicionado para el resto del partido.

En el segundo tiempo se vio lo mejor

La Selección salió decidida en el complemento y generó la primera situación clara. Julián Álvarez recibió dentro del área y sacó un remate al primer palo que encontró una buena respuesta de Jordan Pickford. En el rebote, el arquero inglés volvió a intervenir y terminó enviando la pelota al córner para evitar el gol argentino.

Cuando Argentina atravesaba su mejor momento en el partido, Inglaterra golpeó en una de las pocas llegadas claras que tuvo en el segundo tiempo. Tras un despeje corto de Nicolás Tagliafico, Morgan Rogers recuperó la pelota y asistió a Anthony Gordon, que apareció por la espalda de Nahuel Molina para definir en el segundo palo y marcar el 1-0.

Gordon puso el 1-0 de Inglaterra

Gordon convirtió el 1-0 para Inglaterra Telefe

Argentina reaccionó rápido. Enzo Fernández intentó de media distancia, pero su remate se fue por encima del travesaño. Dos minutos después llegó la primera variante de Lionel Scaloni: Nicolás González ingresó por Leandro Paredes, que venía siendo uno de los puntos más altos del equipo.

Inglaterra respondió a los 22' con un potente disparo de Declan Rice desde afuera del área que Emiliano Martínez controló en dos tiempos.

La más clara para la Albiceleste llegó a los 24', cuando Nico González ganó de cabeza dentro del área y obligó a Jordan Pickford a lucirse con una gran atajada para sostener el 1-0 a favor de los ingleses.

Milagro en el área inglesa. El cabezazo de Mac Allister dio en el palo derecho. EFE

Tras el cooling break, Inglaterra movió el banco con el ingreso de Ezri Konsa por Anthony Gordon, autor del gol. Scaloni respondió de inmediato y metió tres cambios: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul entraron por Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

Argentina fue con todo en busca del empate y estuvo muy cerca a los 30 minutos, cuando Alexis Mac Allister ganó de cabeza y la pelota se estrelló en el palo. Dos minutos después volvió a rozar la igualdad: Messi metió un centro preciso, Nico González conectó de cabeza y el balón pasó apenas al lado del poste ante la mirada de Jordan Pickford.

Inglaterra sigue arriba 1-0, pero la Albiceleste empuja y merece el empate.

¡Goool de Enzo Fernández!

El golazo de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina a Inglaterra. Video: Telefe

Cuando más lo necesitaba la Selección, apareció Enzo Fernández. El volante volvió a animarse desde media distancia y esta vez no perdonó: sacó un remate potente que dejó sin chances a Pickford para marcar el 1-1. Argentina encontró el empate a cinco minutos del final y vuelve a meterse de lleno en la pelea por un lugar en la final del Mundial 2026. El equipo de Scaloni venía empujando con llegadas de Mac Allister, Messi y Nico González, y finalmente encontró el premio a su insistencia.

Lautaro Martínez puso el 2-1 de cabeza

Lautaro Martínez puso el 2-1 de cabeza. Video: Telefe

Apareció el capitán cuando más lo necesitaba la Selección. Lionel Messi desbordó por la derecha, levantó la cabeza y metió un centro perfecto de pierna derecha al corazón del área. Allí apareció Lautaro Martínez, que anticipó a todos y definió para marcar el 2-1 que desata la locura argentina en Atlanta. En una remontada épica, la Scaloneta lo dio vuelta en el cierre del partido y está a minutos de meterse en una nueva final del Mundial.

El minuto a minuto de Argentina vs Inglaterra