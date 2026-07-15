Scaloni sorprende con la salida de un histórico: así forma la Selección argentina ante Inglaterra

Cada vez falta menos. La Selección argentina se mide ante su par de Inglaterra , en un duelo con muchísima historia, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026 . El encuentro, que se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, comenzará a partir de las 16 horas.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

La Selección argentina llega luego de sufrir mucho en sus últimos partidos. En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, mientras que en octavos le dio vuelta un 0-2 de manera milagrosa a Egipto y en su última presentación, en cuartos ante Suiza, también necesitó de los 120 minutos para hacerse con la victoria .

La gran figura argentina en este Mundial 2026 es Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, entregó dos asistencias.

La buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni está relacionada a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes venían con el arco cerrado y pudieron convertirle a Suiza.

Debido a las dudas que dejó el juego del equipo en los últimos encuentros, Scaloni adelantó en conferencia de prensa que podría meter mano en el once inicial. En ese sentido, se especulaba con que quien podría dejar su lugar era Rodrigo De Paul, cuyo rendimiento ha ido de menos a más. Incluso el volante del Inter Miami ya estuvo en duda para el partido ante Egipto, y fue reemplazado en los últimos dos cotejos.

Quien picaba en punta para ocupar su lugar era Nicolás González, quien es una debilidad para el cuerpo técnico albiceleste. En caso de que el jugador surgido en Argentinos Juniors ingrese al equipo titular, lo hará como volante por el sector izquierdo, lo que haría que -en principio- Alexis Mac Allister pase a desempeñarse por la banda derecha. Pese a los rumores, Scaloni dio la sorpresa: quien se mete en el equipo titular será Giuliano Simeone.

El Cholito pasará a desempeñarse por el sector derecho, lugar que le ha generado más de un dolor de cabeza a la Selección a lo largo de la competición.

Inglaterra quiere volver a una final del mundo después de 60 años

Inglaterra, por su parte, llega con la ilusión al máximo y con el gran objetivo de meterse en su primera final en un Mundial después de 60 años.

Inglaterra buscará volver a una nueva final del mundo tras 60 años de espera. EFE

Sus grandes figuras en lo que va de este Mundial son el mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, quienes anotaron seis goles cada uno.

Las formaciones confirmadas para la semifinal

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Detalles, hora y televisación de la semifinal entre Argentina e Inglaterra