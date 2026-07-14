El peculiar comentario de Thomas Tuchel sobre la "cábala" de la camiseta azul de Argentina

La Selección argentina jugará la semifinal con la suplente y Tuchel, DT de Inglaterra, se refirió a este llamativo aspecto en la previa del encuentro.

La Selección argentina jugará un partido muy picante contra Inglaterra este miércoles por las semifinales del Mundial 2026. Un choque entre dos de los mejores combinados nacionales del planeta con muchos condimentos extradeportivos e históricos, por más que Lionel Scaloni y Thomas Tuchel se hayan encargado de decir que solo deben enfocarse en los aspectos meramente futbolísticos.

Para este encuentro, la Albiceleste, por pedido de la AFA, jugará con la camiseta suplente, la azul, al igual que en los cuartos de final de México 1986, quizás el partido más icónico de la historia de las Copas del Mundo, y los octavos de Francia 1998. Esto le llamó la atención al DT de los Tres Leones que se enteró esta tarde en plena conferencia de prensa.

Thomas Tuchel habló de la camiseta azul de Argentina ESPN "¿Es su camiseta de la suerte y la eligieron así? No estaba al tanto. Yo hubiera hecho lo mismo si son ellos, si fuera supersticioso haría eso mismo. Tengo que darles el crédito en eso. Yo también tengo mis propias supersticiones y rutinas que nos mantienen", reconoció el entrenador alemán entre risas.

A su vez, volvió a reiterar su postura de no mezclar el partido con otras cuestiones ajenas al deporte: "No vienen al caso. Los futbolistas son muy conscientes de lo que significa enfrentarse a Argentina. Nosotros hablamos de todo aquello en lo que podemos repercutir. No hablamos de los eventos históricos ni de los partidos emblemáticos", sostuvo.