Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, tomó distancia de la historia y explicó cómo imagina la semi ante Argentina

El entrenador de Inglaterra evitó alimentar el trasfondo histórico del duelo y destacó una de las principales fortalezas del equipo de Lionel Scaloni.

A horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial, Tuchel dejó una definición que buscó sacar del centro de la escena todo lo que rodea al clásico.

Thomas Tuchel eligió bajar el tono a uno de los partidos con mayor carga simbólica del fútbol mundial. En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el entrenador del conjunto europeo remarcó que no cree conveniente para sus jugadores enfocarse en los antecedentes históricos, políticos o culturales que acompañan este enfrentamiento.

El técnico alemán adoptó una postura similar a la que había expresado Lionel Scaloni y aseguró que su equipo debe concentrarse exclusivamente en lo que suceda dentro de la cancha. "Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros", afirmó.

La postura de Tuchel antes de Argentina vs. Inglaterra Thomas Tuchel habló sobre la historia que rodea el Argentina-Inglaterra. DSports Lejos de imaginar un encuentro cerrado o especulativo, Tuchel anticipó una semifinal cargada de tensión y emociones. "Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo", agregó.

Al momento de analizar al rival, el entrenador inglés evitó hablar de favoritismos y destacó la fortaleza colectiva que construyó Argentina durante el ciclo de Scaloni. “Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”, señaló.