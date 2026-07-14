Las entradas para Argentina-Inglaterra alcanzaron precios récord en el Mundial 2026: cuánto cuenta

El partido entre Argentina e Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026 se convirtió en el encuentro con las entradas más caras de la fase , según señalaron distintos medios internacionales. La expectativa por el duelo entre los equipos de Lionel Messi y Harry Kane generó una demanda superior a la registrada para el cruce entre Francia y España.

De acuerdo con Al Jazeera, el boleto más económico para ingresar al estadio de Atlanta alcanzó los US$2.841 , tras registrar un aumento del 34% en apenas tres días .

Ese valor quedó muy por encima de los US$ 1.325 dólares que costó la entrada más barata para la otra semifinal, programado en Dallas. El precio cayó un 26% en los días previos al partido.

Los precios también superaron ampliamente a los del partido por el tercer puesto , previsto en Miami, donde las entradas comenzaron en US$1.543. En tanto, los boletos para la final en el New York New Jersey Stadium se ofrecieron desde US$6.760, aunque registraron una baja del 6% durante las últimas 72 horas.

The Athletic indicó que la suba se reflejó tanto en la venta oficial como en las plataformas de reventa. En la página de la FIFA, las entradas de categoría 1 para la semifinal de Atlanta se agotaron en pocas horas, mientras que para el encuentro entre Francia y España todavía permanecían disponibles más de 1.500 boletos en categorías superiores, con precios de US$3.710 y US$2.705 dólares.

En plataformas como SeatGeek, el valor promedio de las entradas para Argentina e Inglaterra fue aproximadamente US$1.000 superior al registrado para la otra semifinal.

A qué se debe el aumento de precio en las entradas

Los medios internacionales atribuyeron esa diferencia al carácter excepcional del enfrentamiento. Además de la rivalidad deportiva construida en los Mundiales de 1966, 1986, 1998 y 2002, remarcaron el peso simbólico que conserva el conflicto por las Islas Malvinas de 1982. La presencia de Messi también fue señalada como uno de los principales motores de la demanda.

El contexto de la ciudad sede también influyó en la venta de boletos. Atlanta cuenta con una numerosa comunidad argentina y una tradición vinculada al fútbol reforzada por el paso de Gerardo "Tata" Martino como entrenador de Atlanta United FC, un escenario que incrementó el interés por el encuentro.