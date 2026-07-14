La prensa británica revela que el primer ministro planea su último viaje oficial antes de dejar el cargo para presenciar la definición en Nueva Jersey.

Se espera que la administración presente formalmente una propuesta para declarar un día festivo provisional ("Bank Holiday") para el próximo viernes 24 de julio.

El clima político y deportivo en el Reino Unido se encuentra en su punto de máxima ebullición. Mientras los dirigidos por Thomas Tuchel ultiman detalles para el crucial choque de semifinales del Mundial 2026 contra la Selección argentina de este miércoles, los principales diarios británicos revelaron un ambicioso plan de contingencia estatal. De acuerdo con diarios locales, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, ya tiene en agenda organizar el que sería su último viaje oficial a los Estados Unidos para presenciar la gran final del torneo, siempre y cuando la escuadra inglesa logre superar el obstáculo albiceleste.

La urgencia del viaje responde a una transición de poder inminente. El mandatario británico tiene previsto traspasar el mando gubernamental, lo que convierte a este hipotético viaje en la despedida perfecta de su gestión en suelo norteamericano.

Keir Starmer, abogado y político británico, renunció a su cargo como primer ministro del Reino Unido. EFE El plan de un feriado histórico: el "Bank Holiday" provisional En paralelo a la logística de Starmer, el Gobierno británico comenzó a diseñar un incentivo inédito para la población. Se espera que la administración presente formalmente una propuesta para declarar un día festivo provisional ("Bank Holiday") para el próximo viernes 24 de julio.