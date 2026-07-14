Provocación británica: el primer ministro de Inglaterra ya organizó su viaje a la final del Mundial 2026 e ignora a la Scaloneta
La prensa británica revela que el primer ministro planea su último viaje oficial antes de dejar el cargo para presenciar la definición en Nueva Jersey.
El clima político y deportivo en el Reino Unido se encuentra en su punto de máxima ebullición. Mientras los dirigidos por Thomas Tuchel ultiman detalles para el crucial choque de semifinales del Mundial 2026 contra la Selección argentina de este miércoles, los principales diarios británicos revelaron un ambicioso plan de contingencia estatal. De acuerdo con diarios locales, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, ya tiene en agenda organizar el que sería su último viaje oficial a los Estados Unidos para presenciar la gran final del torneo, siempre y cuando la escuadra inglesa logre superar el obstáculo albiceleste.
La urgencia del viaje responde a una transición de poder inminente. El mandatario británico tiene previsto traspasar el mando gubernamental, lo que convierte a este hipotético viaje en la despedida perfecta de su gestión en suelo norteamericano.
El plan de un feriado histórico: el "Bank Holiday" provisional
En paralelo a la logística de Starmer, el Gobierno británico comenzó a diseñar un incentivo inédito para la población. Se espera que la administración presente formalmente una propuesta para declarar un día festivo provisional ("Bank Holiday") para el próximo viernes 24 de julio.
Este feriado extraordinario tiene una condición exclusiva: solo se concederá si los "Tres Leones" se consagran campeones mundiales en el continente americano. La fecha elegida para el viernes 24 daría el margen de tiempo necesario para que la delegación nacional regrese al país y la Asociación de Fútbol (FA) organice el tradicional desfile de la victoria en un autobús descapotable por las calles de Londres. De concretarse, las celebraciones oficiales en el número 10 de Downing Street ya serían encabezadas por su sucesor en el cargo.