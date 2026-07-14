Un exfutbolista de Inglaterra lanzó un picante pronóstico sobre la semifinal contra Argentina: "Les vamos a dar una paliza"

Troy Deeney fue tajante en la previa de la semifinal por el Mundial 2026, menospreció a la Scaloneta y aseguró que Inglaterra ganará de manera contundente.

La previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra sigue sumando capítulos picantes. Esta vez fue Troy Deeney quien lanzó una fuerte declaración contra la Scaloneta y se mostró completamente confiado en una clasificación de los dirigidos por Thomas Tuchel a la final del Mundial 2026.

"Creo que les vamos a dar una paliza, vamos a ganar 2-0 cómodos", afirmó el exdelantero en una entrevista con TalkSport. Lejos de quedarse ahí, aseguró que siguió de cerca el recorrido de la Albiceleste durante el torneo y minimizó el nivel del equipo de Lionel Scaloni: "Vi todos sus partidos y son un equipo más veterano", disparó.

El histórico goleador del Watford también cuestionó el funcionamiento colectivo de Argentina y apuntó directamente contra algunos sectores del equipo: "Atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto", analizó, convencido de que Inglaterra impondrá condiciones.

El picante pronóstico de Troy Deeney acerca del Argentina-Inglaterra X @AbsoluteMxssi De todas maneras, reconoció el peso específico que tiene Lionel Messi y el respaldo que representa para la Selección argentina: "Sé que vienen ganando y que entienden cómo jugar este tipo de partidos. Pero dependen de Messi para todo, lo cual es un recurso enorme al que pueden acudir", sostuvo sobre el capitán argentino.