La emotiva arenga de los héroes de Malvinas a la Selección argentina previo al choque con Inglaterra

En la previa de la semifinal contra Inglaterra, un grupo de héroes de Malvinas difundió un comunicado con una emotiva arenga para la Selección argentina.

Los héroes de Malvinas le enviaron un sentido mensaje a la Selección argentina antes de la semifinal contra Inglaterra.

En la antesala de una semifinal cargada de historia entre la Selección argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril publicó un mensaje dirigido a hinchas, medios de comunicación y a toda la sociedad. El objetivo fue claro: pedir que el encuentro se viva como un acontecimiento deportivo, sin convertirlo en una revancha por la Guerra de Malvinas.

En el comunicado, los excombatientes reconocieron la carga simbólica que tiene este enfrentamiento por el conflicto de 1982 y el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, remarcaron que "el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", y recordaron que la causa se sostiene a través del reclamo pacífico y diplomático.

La emotiva arenga de los héroes de Malvinas a la Selección argentina A su vez, destacaron que el fútbol puede transformarse en una herramienta para mantener viva la memoria: "Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca", expresaron, al tiempo que pidieron honrar la memoria de los 649 argentinos caídos durante la guerra sin trasladar ese dolor al terreno de juego.

La Selección argentina recibió un emotivo mensaje por parte de un grupo de excombatientes de Malvinas. EFE El documento también hizo un llamado a evitar cualquier manifestación de odio o xenofobia durante el encuentro. Aunque definieron a Inglaterra como "la nación usurpadora" en el marco del conflicto por la soberanía, insistieron en que "el deporte no es la guerra" y que la consigna "¡Malvinas Argentinas!" debe seguir representando un símbolo de memoria, respeto y reivindicación histórica.