Cuánto sale viajar a Atlanta para ver el partido de Argentina contra Inglaterra

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales de la Copa del Mundo generó un alza inusitada en la demanda de vuelos de Buenos Aires hacia la ciudad de Atlanta , lugar que alojará el partido contra Inglaterra, histórico rival de la albiceleste.

No obstante, la disparada del interés de los hinchas por estar en la cancha acompañando a la selección liderada por Lionel Messi generó un incremento considerable de los precios, además de la poca anticipación a la hora de sacar el pasaje. Por lo tanto, la experiencia mundialista en los Estados Unidos requiere de un presupuesto considerable.

Todos los abrazos todos son para Lionel Messi, autor del 2-2 de la Selección argentina ante Egipto.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al seleccionado inglés el próximo miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium.

En cuanto al transporte aéreo, las tarifas disponibles para salir este lunes 13 de julio y retornar a la Argentina el jueves 16 comienzan aproximadamente en $5433 dólares para un pasaje de ida y vuelta con la aerolínea American Airlines.

Entre las opciones disponibles aparecen vuelos de LATAM Airlines desde aproximadamente USD $7.019, mientras que propuestas de Delta Air Lines rondan los $8.397 dólares. Por el momento, Aerolíneas Argentinas no contaba con disponibilidad para llegar antes del encuentro mundialista.

Una de las opciones más insólitas para que la hinchada esté presente en el campo de juego donde la Argentina se jugará el pase a la final del Mundial 2026 en Atlanta tiene un precio de USD $16.328 con dos escalas, una en el aeropuerto de San Pablo de 21 horas y otra en Toronto de tres horas, de la aerolínea Air Canada.

Cuánto salen las entradas para el partido

Al costo para llegar hasta la ciudad se suma las entradas para el partido, las cuales ya se encuentran prácticamente agotadas y el mercado de reventa disparó los precios para la semifinal.

Los tickets más accesibles, ubicados en las bandejas superiores del estadio, parten desde los 2.000 dólares, mientras que las ubicaciones de Categoría 1, más cercanas al campo de juego, ya superan los 3.500 dólares. En tanto, los paquetes Hospitality de la FIFA, que incluyen palcos y experiencias VIP, cuestan más de 10.000 dólares.

Con vuelos que superan ampliamente los 5.000 dólares y entradas que, en reventa, parten desde los 2.000, acompañar a la Selección argentina en la semifinal del Mundial se convirtió en un lujo al cual resulta difícil de acceder.

La combinación de la alta demanda, la escasa disponibilidad y la cercanía del partido hizo que el sueño de alentar a Lionel Messi y compañía en Atlanta implique desembolsar varios miles de dólares en apenas unos días.