Hinchas argentinos sin vuelo a Atlanta: la ruta alternativa para llegar al partido de la Selección argentina
Tras la cancelación de vuelos entre Miami y Atlanta, hinchas argentinos buscaron alternativas para llegar al partido de la Selección argentina.
Un grupo de argentinos quedó varado en Miami luego de que dos aerolíneas que cubren la ruta hacia Atlanta cancelaran vuelos programados para este lunes por la mañana. La urgencia tenía un motivo claro: llegar al partido que la Selección argentina jugará el martes al mediodía ante Egipto por el Mundial 2026.
Algunos pasajeros recibieron el aviso por mail, mientras que otros se enteraron recién al llegar al aeropuerto de Fort Lauderdale. Desde ese momento comenzó la búsqueda de alternativas para no perderse el encuentro y poder cumplir con hoteles, entradas y traslados ya contratados.
Cuánto cuesta ir de Miami a Atlanta en auto
Ante la falta de vuelos disponibles, varios hinchas optaron por alquilar autos y viajar por ruta. El trayecto de Miami a Atlanta demanda unas 9 horas y 33 minutos, con una distancia aproximada de 667 millas. En la práctica, el viaje puede extenderse entre 9 y 11 horas efectivas, según paradas y condiciones del recorrido.
El costo estimado de esta alternativa incluye un alquiler diario de entre USD 60 y USD 120, combustible por USD 100 a USD 150 y peajes por USD 20 a USD 40. Para grupos, el auto aparece como una opción conveniente frente a pasajes de último momento que, según los afectados, llegaban a costar desde USD 800 por persona.
Bus, reembolso o ruta: las alternativas de los hinchas
Otra opción era viajar en bus, más económica pero menos práctica para quienes tenían poco margen de tiempo. El recorrido puede tardar entre 12 y 15 horas, con un costo promedio de USD 70 a USD 140. Para muchos, el problema no era solo el precio, sino la posibilidad real de llegar antes del partido.