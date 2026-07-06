Hinchas argentinos sin vuelo a Atlanta: la ruta alternativa para llegar al partido de la Selección argentina

Tras la cancelación de vuelos entre Miami y Atlanta, hinchas argentinos buscaron alternativas para llegar al partido de la Selección argentina.

En medio del escándalo de los hinchas en Miami, los precios para viajar en auto o colectivo.

Un grupo de argentinos quedó varado en Miami luego de que dos aerolíneas que cubren la ruta hacia Atlanta cancelaran vuelos programados para este lunes por la mañana. La urgencia tenía un motivo claro: llegar al partido que la Selección argentina jugará el martes al mediodía ante Egipto por el Mundial 2026.

Algunos pasajeros recibieron el aviso por mail, mientras que otros se enteraron recién al llegar al aeropuerto de Fort Lauderdale. Desde ese momento comenzó la búsqueda de alternativas para no perderse el encuentro y poder cumplir con hoteles, entradas y traslados ya contratados.

El Mercedez Benz Stadium, donde disputará este martes Argentina el partido ante Egipto. Shutterstock Cuánto cuesta ir de Miami a Atlanta en auto Ante la falta de vuelos disponibles, varios hinchas optaron por alquilar autos y viajar por ruta. El trayecto de Miami a Atlanta demanda unas 9 horas y 33 minutos, con una distancia aproximada de 667 millas. En la práctica, el viaje puede extenderse entre 9 y 11 horas efectivas, según paradas y condiciones del recorrido.

El trayecto desde Miami a Atlanta, en el estado de Georgia. Imagen generada con IA El costo estimado de esta alternativa incluye un alquiler diario de entre USD 60 y USD 120, combustible por USD 100 a USD 150 y peajes por USD 20 a USD 40. Para grupos, el auto aparece como una opción conveniente frente a pasajes de último momento que, según los afectados, llegaban a costar desde USD 800 por persona.