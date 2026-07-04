El inesperado cambio de planes de la Selección argentina tras pasar a octavos de final

Luego de lo que fue el trabajoso triunfo sobre Cabo Verde por dieciseisavos, la jornada del sábado de la Selección argentina no salió como estaba planificada.

La Selección argentina se clasificó a octavos de final tras una sufrida e inesperadamente pareja llave de dieciseisavos de final contra Cabo Verde. Un partido muy duro que debió ir a alargue y que dejó muy cansados a los protagonistas, que en tres días, el martes 7 desde las 13, deberá enfrentar a Egipto en Atlanta.

Ya este sábado, a horas del duelo disputado en el Hard Rock Stadium y tras una noche de descanso, la Scaloneta tenía programado un entrenamiento a puertas abiertas a las 11.15 hora local (13.15 de Argentina). Si embargo, las malas condiciones climáticas cambiaron los planes de la delegación nacional.

La Selección argentina canceló su práctica abierta por tormentas en Miami Suspendido el entrenamiento abierto de @Argentina a raíz de la tormenta en Miami.



Los jugadores trabajarán en el gimnasio.



Enzo Fernández terminó acalambrado en ambos gemelos. Nada de gravedad.



Facu Medina también calambre. pic.twitter.com/URdMhq8q0m — Maximiliano Grillo (@maxigrillo) July 4, 2026 A raíz de la tormenta que se desató durante el día de hoy en Miami, la Scaloneta debió suspender la práctica abierta a la prensa y realizar los distintos trabajos físicos bajo techo, en el gimnasio. Afortunadamente, el alerta meteorológico, que por momento amenazó con retrasar el encuentro de anoche, no terminó afectando el desarrollo del mismo.

Según el protocolo vigente en Estados Unidos, no se pueden realizar actividades a cielo abierto si se registra actividad eléctrica en las inmediaciones por un lapso de por lo menos media hora. Por lo tanto, la Selección deberá esperar para entrenar en campo hasta el domingo y tendrá un segundo día en cancha antes de viajar el lunes por la noche a Atlanta.