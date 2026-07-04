Los looks de Carla Pereyra y el Cholo Simeone para alentar a la Argentina

Mirá el momento viral del Cholo Simeone y su look familiar para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Los looks para alentar a la Argentina en los 16avos de final.

La imagen del Cholo Simeone se robó la atención en la previa del Argentina-Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador del Atlético de Madrid fue captado por las cámaras mientras bailaba y cantaba "La cumbia de los trapos" de Yerba Brava junto a una de sus hijas, y el momento no tardó en viralizarse en las redes.

El momento viral del Cholo Simeone: En el mismo palco lo acompañaba el resto de la familia, tal como se había visto en el encuentro previo con Giuliano Simeone, su hijo que integra la delegación argentina. La escena, cargada de alegría y complicidad, fue una de las más comentadas de la jornada.

Carla Pereyra, pareja del Cholo, también compartió imágenes desde el estadio de Miami en sus historias de Instagram. En las fotos se pudo ver que la pareja optó por un look más formal, mientras que sus hijas Francesca y Valentina eligieron vestir la camiseta de la selección, con la 17 de su hermano Giuliano en la espalda.