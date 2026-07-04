Volvió la cábala del Dibu Martínez: mirá lo que hizo para el partido con Cabo Verde

El Dibu Martínez mostró que las cábalas son su forma de encarar los partidos más importantes. No te pierdas la foto en la nota.

En el marco del partido por los 16avos de final del Mundial 2026 que enfrentó a la Selección Argentina contra Cabo Verde, Emiliano "Dibu" Martínez exhibió uno de sus amuletos más personales. Llevó una medalla colgada sobre su pecho con la imagen de su esposa Amanda "Mandinha" Gama y de sus hijos Santiago y Ava.

La medalla es un objeto que usa como amuleto de protección y para sentirse cerca de su familia antes de los partidos decisivos, que ya se había visto cuando la selección llegó al estadio para enfrentar a Austria por la segunda fecha del torneo.

Dentro de la Selección Argentina predominan las cábalas de todo tipo, y el Dibu no está exento de estas particularidades, por lo que repitió el corte de pelo con la bandera argentina en uno de los parietales, un look que apareció por primera vez antes del partido contra Australia por los octavos de final del último Mundial y que ya se ha convertido en una tradición para el arquero.

Cabe destacar que el corte de pelo con la bandera argentina se ha vuelto una de sus marcas, junto con sus atajadas y su personalidad arrolladora.