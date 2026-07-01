Youri Tielemans, la esperanza de Bélgica que defendió al Dibu Martínez ¡por una gorra!

El mediocampista belga se metió en la historia grande de los mundiales con su doblete ante Senegal. El recuerdo con el arquero argentino.

El nombre de Youri Tielemans entró este miércoles en las páginas más importantes de la historia de los campeonatos del mundo. El centrocampista de Bélgica anotó dos goles en el épico triunfo ante Senegal y metió a su selección en los octavos de final del Mundial 2026.

Pero más allá de una jornada inolvidable para el fútbol belga, y de una carrera detrás por demás exitosa, en su CV cuenta con una anécdota bastante particular que vivió con el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez.

ESPN Además, el segundo tanto que marcó este miércoles en Seattle, en el minuto 125 de partido para el 3 a 2 definitivo, fue el más tardío que se anotó en toda la historia de los mundiales. Todo un hito, propio y para su país.

Youri Tielemans, la esperanza de Bélgica Hijo de padre belga y madre congoleña, Youri comenzó su carrera en el Anderlecht y su debut en primera división se dio el 28 de junio de 2013 en un partido ante Lokeren. Meses después se transformó en el jugador de Bélgica más joven en debutar en la Champions League con tan sólo 16 años y 5 meses de edad.

Su ascendente carrera lo llevó a ser fichado en 2017 por el Mónaco de Francia para luego pegar el salto a la poderosa Premier League de Inglaterra, en donde jugó en Leicester y Aston Villa, su club actual.