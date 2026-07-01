Youri Tielemans, la esperanza de Bélgica que defendió al Dibu Martínez ¡por una gorra!
El mediocampista belga se metió en la historia grande de los mundiales con su doblete ante Senegal. El recuerdo con el arquero argentino.
El nombre de Youri Tielemans entró este miércoles en las páginas más importantes de la historia de los campeonatos del mundo. El centrocampista de Bélgica anotó dos goles en el épico triunfo ante Senegal y metió a su selección en los octavos de final del Mundial 2026.
Pero más allá de una jornada inolvidable para el fútbol belga, y de una carrera detrás por demás exitosa, en su CV cuenta con una anécdota bastante particular que vivió con el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez.
Además, el segundo tanto que marcó este miércoles en Seattle, en el minuto 125 de partido para el 3 a 2 definitivo, fue el más tardío que se anotó en toda la historia de los mundiales. Todo un hito, propio y para su país.
Youri Tielemans, la esperanza de Bélgica
Hijo de padre belga y madre congoleña, Youri comenzó su carrera en el Anderlecht y su debut en primera división se dio el 28 de junio de 2013 en un partido ante Lokeren. Meses después se transformó en el jugador de Bélgica más joven en debutar en la Champions League con tan sólo 16 años y 5 meses de edad.
Su ascendente carrera lo llevó a ser fichado en 2017 por el Mónaco de Francia para luego pegar el salto a la poderosa Premier League de Inglaterra, en donde jugó en Leicester y Aston Villa, su club actual.
Con apenas 29 años jugó cerca de 600 partidos oficiales, marcó 79 goles y cedió 82 asistencias.
Con la selección debutó en 2011 con el combinado sub 15, y debutó con la mayor en noviembre de 2016, en un amistoso ante Países Bajos. Desde ahí, representó a su país en diferentes torneos, aunque este Mundial 2026 seguramente será el más recordado.
La llamativa banca al Dibu Martínez
Cuenta la historia que en la previa de un partido entre Aston Villa y PSG, por la UEFA Champions League 2025, Tielemans salió a respaldar públicamente al arquero argentino, compañero de equipo, tras las críticas que recibió el Dibu por haber arribado a Francia con una gorra que hacía alusión al Mundial ganado por la selección en Qatar 2022.
Consultado por el gesto del arquero, el belga fue contundente: “Es su estilo. No me importa la recepción que pueda tener (de los hinchas franceses). Pase lo que pase estoy con Emi”. Un tierno.