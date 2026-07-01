Bélgica y Senegal se enfrentan en uno de los duelos más parejos de 16avos: hora, TV y streaming

En Seattle, Bélgica busca seguir avanzando en el Mundial ante un duro Senegal que está dispuesto a dar batalla para seguir en competencia.

Bélgica y Senegal se verán las caras este miércoles 1° de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Lumen Field de Seattle, donde una de las selecciones buscará meterse entre las mejores 16 del torneo.

Bélgica busca una respuesta futbolística tras el flojo arranque El combinado europeo fue primero de su grupo. Pero ni su apabullante victoria por 1-5 contra la débil Nueva Zelanda ni tal posición de líder disimulan los vaivenes con los que se ha movido durante la primera fase, donde sembró dudas al empatar tanto con Egipto como con Irán.

Bélgica llega con algunas dudas a los 16avos de final y está en debe desde el juego. X @BelRedDevils Senegal clasificó por la ventana y quiere dar pelea en el Mundial Por su parte, Senegal no se conforma solo con haber llegado a la ronda eliminatoria. En su caso lo hizo a última hora, como tercera del grupo que compartía con Francia, que le ganó por 1-3 en el debut, y Noruega, donde volvió a caer por 2-3. Su goleada a Irak (5-0) la reservó un lugar entre los ocho mejores terceros con apenas 3 puntos y, por ende, en dieciseisavos de final.

Casi a la par ambas selecciones en valor de mercado (478 de Senegal a 547 de Bélgica, según la web especializada Transfermarkt) y enfrentadas por primera vez en su historia, se presupone un partido abierto, con jugadores de sobra en Senegal para sentirse a la altura de su adversario, con Sadio Mané, a sus 34 años, como líder del grupo.

Senegal goleó a Irak en la última fecha y se metió entre los mejores terceros. EFE Senegal ha perdido sus dos últimos compromisos contra rivales europeos, las citadas Francia y Noruega, aunque hace un año se impuso por 1-3 a Inglaterra. Una demostración de la capacidad del equipo, que desafía a Bélgica por una plaza en octavos. Allí aguardan Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.