Bélgica enfrenta a Irán en un duelo clave por el grupo G: hora, TV y streaming

Bélgica necesita reaccionar tras un flojo debut frente a Egipto y enfrenta a un seleccionado de Irán que llega entonado.

Bélgica, que viene de igualar ante Egipto, enfrentará a Irán en Los Ángeles.

Bélgica e Irán se enfrentarán este domingo desde las 16 en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Con todos los equipos igualados en puntos, el encuentro aparece como una oportunidad clave para comenzar a encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

El seleccionado dirigido por Rudi García dejó más dudas que certezas en su presentación. Pese a contar con figuras de primer nivel como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, apenas rescató un empate agónico ante Egipto gracias a un tanto del delantero del Napoli en los minutos finales.

Irán, un rival de cuidado Del otro lado estará un Irán que dejó una muy buena imagen en el vibrante 2-2 frente a Nueva Zelanda. El conjunto asiático mostró personalidad, capacidad ofensiva y ahora buscará dar el golpe ante uno de los candidatos del grupo.

Irán dejó una buena imagen en su partido frente a Nueva Zelanda en el debut. EFE En lo futbolístico, Bélgica mantendría la base del equipo que jugó en el debut. La principal incógnita pasa por Jérémy Doku, quien se ausentó temporalmente de la concentración para acompañar el nacimiento de su hijo y podría no estar disponible para este compromiso.

Probables formaciones y datos del partido Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni De Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.