Abandonó la concentración de Bélgica por el nacimiento de su hijo y un periodista lo liquidó: "Papel secundario"

El delantero de Bélgica y Manchester City viajó para acompañar a su pareja en el nacimiento de su primer hijo. Una periodista cuestionó con dureza su decisión.

Jeremy Doku quedó en el centro de la escena durante el Mundial 2026 por una razón ajena a lo futbolístico. El delantero de Bélgica abandonó temporalmente la concentración de su selección para estar presente en el nacimiento de su primer hijo, una decisión que generó opiniones divididas dentro y fuera de su país.

El futbolista de Manchester City recibió la autorización de la federación belga, que organizó toda la logística para que su ausencia fuera lo más breve posible. Sin embargo, el viaje despertó críticas de quienes consideran que una Copa del Mundo exige dedicación absoluta y que no deberían existir excepciones durante el torneo.

La fuerte crítica que recibió Doku Doku dejó la concentración de Bélgica para acompañar el nacimiento de su hijo y su decisión generó un intenso debate. EFE "Es mi primer hijo y definitivamente quiero estar allí", explicó el atacante al justificar su decisión. Pese a ello, una de las voces más duras fue la de la periodista francesa France Pierron, quien cuestionó públicamente la ausencia del jugador.

"Tienes la oportunidad de jugar el Mundial, hay cientos de jugadores que desearían estar en tu lugar, pero lo dejas todo para asistir al parto de tu hijo, algo que me parece repugnante, con todo mi respeto, porque el padre no tiene un papel real allí, sino solo uno secundario", afirmó durante un debate en el canal L'Équipe.

Las declaraciones tuvieron una enorme repercusión y rápidamente generaron respuestas en redes sociales. Miles de usuarios defendieron a Doku y respaldaron su elección de acompañar a su familia en un momento tan importante.